Broadchurch يحصد جوائز البافتا وأوليفيا كولمان تبكي

نال المسلسل التلفزيوني البوليسي " Broadchurch" حصة الأسد من جوائز "بافتا" خلال الحفل الذي أقامته الأكاديمية البريطانية للفنون السينمائية والتلفزيونية، مساء الأحد المنصرم.

وقد حصد المسلسل البريطاني 3 جوائز، هي: جائزة أحسن مسلسل، وجائزة أحسن ممثلة، وجائزة أحسن ممثل مساعد.

وخلال تسلّم النجمة Olivia Colman جائزتها كأفضل ممثلة من Sam Neill، لم تستطع حبس دموعها التي انهمرت عند وصولها إلى المسرح، حيث شكرت الجميع، وعبّرت عن سعادتها، مثنية على أهمية الممثلات التي رُشّحنَ معها لنفس الجائزة.

وتسلّم النجم David Bradley جائزته أيضاً كأفضل ممثل مساعد في الفيلم الذي تدور أحداثه حول اثنين من المخبرين، يعملان على حلّ لغز مقتل طفل، في بلدة ساحليّة في إنجلترا.

أمّا بعد مسلسل "Broadchurch"، فقد حصد كلّ من مسلسل "The IT Crowd" ومسلسل "Ant & Dec's Saturday Night Takeaway" جائزتين.

وقد حصد برنامج "Ant McPartlin and Declan Donnelly" جائزة أفضل برنامج للتسلية وجائزة أفضل عرض أيضاً.

وهذه لائحة مفصّلة بالفائزين بجوائز البافتا:

1- Entertainment Programme: Ant and Dec's Saturday Night Takeaway

2- Sport and Live Event: The Ashes 2013

3- Current Affairs: Syria: Across The Lines (Dispatches)

4- Mini-Series: In The Flesh

5- Single Documentary: The Murder Trial

6- News Coverage: ITV News At Ten: Woolwich Attacks

7- Features: Long Lost Family

8- Soap and Continuing Drama: Coronation Street

9- Specialist Factual: David Attenborough's Natural History Museum Alive 3D

10- Supporting Actor: David Bradley

11- Comedy and Comedy Entertainment Programme: A League of their Own

12- Supporting Actress: Sarah Lancashire

13- Reality and Constructed Factual: Gogglebox

14- Situation Comedy: Him & Her: The Wedding

15- Drama Series: Broadchurch

16- Female Performance in a Comedy Programme: Katherine Parkinson

17- International: Breaking Bad

18- Single Drama: Complicit

19- Male Performance in a Comedy Programme: Richard Ayoade

20- Factual Series: Bedlam

21- Radio Times Audience Award: Doctor Who: The Day of the Doctor

22- Entertainment Performance: Ant and Dec

23- Leading Actress: Olivia Colman

24- Leading Actor: Sean Harris

25- Bafta Fellowship: Julie Walters

26- Special Award: Cilla Black

