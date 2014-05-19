سميرة سعيد تحصد الـWorld Music Award لـ "مازال"

تأكيداً للخبر الذي انفردت به "سيدتي نت " الأسبوع الماضي، أعلنت الفنانة سميرة سعيد عن فوزها بجائزة World Music Award عن أغنيتها "مازال".

وجاء في بيان أصدره مكتبها الإعلامي أنه "في الوقت الذي يعمل فيه النجوم على تجهيز البومات كاملة لتسجيل عودة قوية للسوق والجمهور، اكتفت الديفا سميرة سعيد باغنية منفردة واحدة حققت نجاح البوم كامل في شهور قليلة، وبعد ان فازت في عدد من سباقات الاغاني على مستوى التلفزيونات العربية والاوروبية، حصلت على جائزة الوورد ميوزك اوورد لافضل اغنية منفردة."

يذكر أنّ سميرة تستعد للسفر الى امارة موناكو في الـ ٢٧ من مايو الجاري حيث تحضر حفل توزيع الجوائز في مدينة مونتي كارلو وتقدم عرض خاص للاغنية على مسرح الـ World Music Award.

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