أخبار عاجلة

قمة السيسي وترامب - صور حصرية للقاء الرئيس السيسي والرئيس ترامب -
تغطية خاصة - لواء / كمال عامر : علاقات الجيش الأمريكي والجيش المصري لم تتأثر بتوجهات أوباما -
تغطية خاصة - النائبة/ داليا يوسف: مصر على قمة الأجندة الأمريكية في الحرب على الإرهاب -
الرئيس السيسي يغادر البيت الأبيض في ختام مباحثاته مع ترامب -
محافظ الأقصر يبحث الاستعدادات لموسم القمح -
رئيس الوزراء يبحث تعظيم الاستفادة من المياه الجوفية في الإنتاج الزراعي -
تغطية خاصة - عاطف الغمري: حرارة ترامب في لقائه مع السيسي خروج عن التقاليد الأمريكية -
تغطية خاصة - توم حرب: دعمنا ترامب لرئاسة أمريكا لأن أوباما كان يدعم الإيرانيين -
الدكروري يرد على تعديلات السلطة القضائية: "مفيش تعديلات واترفضت جميعاً" -
بمشاركة "عبد الغفار".. "الإنتربول" يبحث مع وزراء الداخلية العرب ملف الهجرة غير الشرعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

ماجدة الرومي تحيي شهداء لبنان ومصر من القاهرة

Google+ Print
ماجدة الرومي تحيي شهداء لبنان ومصر من القاهرة ماجدة الرومي تحيي شهداء لبنان ومصر من القاهرة

الإثنين 19-05-2014 18:05

أحيت النجمة اللبنانية ماجدة الرومي حفلاً غنائياً ضخماً في up town cairo في مدينة نصر.
بدأ الحفل في تمام الساعة التاسعة مساء وسط حضور العديد من نجوم الفن والمجتمع ورجال الاعمال منهم الاعلامي عمرو الليثي، خيري رمضان و مجدي الجلاد وخالد صلاح وزوجته الاعلامية شيريهان ابو الحسن ومفيد فوزي وابنته الكاتبة حنان وهاني سلامة والموسيقار هاني مهنى والسفير اليمني في القاهرة عبد الولي الشميري الذي كان يجلس بجوار النجمتين يسرا والهام شاهين.
في بداية الحفل قامت السيدة ماجدة بغناء النشيد الوطني المصري وحيّت الحضور، وتحدثت عن شهداء ولبنان وقامت بغناء العديد من اغانيها على مدار ساعتين من الغناء الحي المتواصل، وتألقت في غناء "اعتزلت الغرام" التي ابهرت الحضور وقامت بالغناء للعندليب عبد الحليم حافظ.
التذاكر وصلت إلى 1500 جنيه الا أنّ كل تذاكر الحفل بيعت رغم ارتفاع أسعارها.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - لواء / كمال عامر : علاقات الجيش الأمريكي والجيش المصري لم تتأثر بتوجهات أوباما

تغطية خاصة - لواء / كمال عامر : علاقات الجيش الأمريكي والجيش المصري لم تتأثر بتوجهات أوباما

تغطية خاصة - النائبة/ داليا يوسف: مصر على قمة الأجندة الأمريكية في الحرب على الإرهاب

تغطية خاصة - النائبة/ داليا يوسف: مصر على قمة الأجندة الأمريكية في الحرب على الإرهاب

فيديو| خبير في الشئون الأمريكية: ترامب لن يعطي مصر بدون مقابل

فيديو| خبير في الشئون الأمريكية: ترامب لن يعطي مصر بدون مقابل

الفقي: ترامب يعلم أن مصر الدولة الوحيدة التي تستطيع القضاء على الإرهاب

الفقي: ترامب يعلم أن مصر الدولة الوحيدة التي تستطيع القضاء على الإرهاب