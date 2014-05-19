ماجدة الرومي تحيي شهداء لبنان ومصر من القاهرة

أحيت النجمة اللبنانية ماجدة الرومي حفلاً غنائياً ضخماً في up town cairo في مدينة نصر.

بدأ الحفل في تمام الساعة التاسعة مساء وسط حضور العديد من نجوم الفن والمجتمع ورجال الاعمال منهم الاعلامي عمرو الليثي، خيري رمضان و مجدي الجلاد وخالد صلاح وزوجته الاعلامية شيريهان ابو الحسن ومفيد فوزي وابنته الكاتبة حنان وهاني سلامة والموسيقار هاني مهنى والسفير اليمني في القاهرة عبد الولي الشميري الذي كان يجلس بجوار النجمتين يسرا والهام شاهين.

في بداية الحفل قامت السيدة ماجدة بغناء النشيد الوطني المصري وحيّت الحضور، وتحدثت عن شهداء مصر ولبنان وقامت بغناء العديد من اغانيها على مدار ساعتين من الغناء الحي المتواصل، وتألقت في غناء "اعتزلت الغرام" التي ابهرت الحضور وقامت بالغناء للعندليب عبد الحليم حافظ.

اسعار التذاكر وصلت إلى 1500 جنيه الا أنّ كل تذاكر الحفل بيعت رغم ارتفاع أسعارها.

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