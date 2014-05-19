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الهلال السوداني: مباراة الزمالك صعبة وسنحاول الخروج بشباك نظيفة

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الهلال السوداني: مباراة الزمالك صعبة وسنحاول الخروج بشباك نظيفة الهلال السوداني: مباراة الزمالك صعبة وسنحاول الخروج بشباك نظيفة

/أ ش أ/ أكد البرازيلي كامبوس المدير الفني لفريق الهلال السوداني، على صعوبة مباراة فريقه القادمة أمام الزمالك والمقرر لها يوم السبت المقبل في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا.

وقال كامبوس في تصريحاته لصحيفة "كفر وتر" السودانية، إن فريقه سيستعد لمباراة الزمالك بإقامة معسكر مغلق بالخرطوم قبل السفر للقاهرة استعدادا لخوض مباراة السبت، مشيرا إلى أن اللقاء سيكون صعبا للغاية، وأن فريقه سيحاول الحفاظ على نظافة شباكه للخروج بنقطة واحدة على الأقل من المباراة.

جدير بالذكر أن الهلال السوداني افتتح مبارياته بدور المجموعات للبطولة القارية بفوز ثمين على مازيمبي الكونغولي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بالخرطوم الجمعة الماضي.

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