الصليب الأحمر وجامعة القناة يطلقان أول دورة لتدريب الأطباء على إصابات الحروب

بدأت ، قبل قليل ، بالإسماعيلية فعاليات الدورة التدريبية الدولية لتدريب الأطباء بأقسام الطوارىء على مكافحة وعلاج اصابات الحروب.

ينظم الدورة الصليب الأحمر الدولي بالتعاون مع جامعة القناة ويشارك فيها أطباء الطوارىء بمستشفيات منطقة القناة وسيناء.

شارك في افتتاح الدورة التي تستمر علي مدي 3 أيام خبراء وقيادات الصليب الأحمر الدولي ود. سمية حسني عميد طب القناة ود. أمجد مطر مدير المستشفبات الجامعية.

وقال مطر ان الهدف من الدورة هو توفير كوادر طبية قادرة على التعامل مع الظروف الطارئة واصابات الحروب والاشتباكات وضحايا اطلاق النار في ظل التطورات السياسية التي تشهدها المنطقة وضحايا المظاهرات ، بالإضافة لاحتمالات استقبال اي ضحايا ومصابين من فلسطين.