أخبار عاجلة

قمة السيسي وترامب - صور حصرية للقاء الرئيس السيسي والرئيس ترامب -
تغطية خاصة - لواء / كمال عامر : علاقات الجيش الأمريكي والجيش المصري لم تتأثر بتوجهات أوباما -
تغطية خاصة - النائبة/ داليا يوسف: مصر على قمة الأجندة الأمريكية في الحرب على الإرهاب -
الرئيس السيسي يغادر البيت الأبيض في ختام مباحثاته مع ترامب -
محافظ الأقصر يبحث الاستعدادات لموسم القمح -
رئيس الوزراء يبحث تعظيم الاستفادة من المياه الجوفية في الإنتاج الزراعي -
تغطية خاصة - عاطف الغمري: حرارة ترامب في لقائه مع السيسي خروج عن التقاليد الأمريكية -
تغطية خاصة - توم حرب: دعمنا ترامب لرئاسة أمريكا لأن أوباما كان يدعم الإيرانيين -
الدكروري يرد على تعديلات السلطة القضائية: "مفيش تعديلات واترفضت جميعاً" -
بمشاركة "عبد الغفار".. "الإنتربول" يبحث مع وزراء الداخلية العرب ملف الهجرة غير الشرعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

الصليب الأحمر وجامعة القناة يطلقان أول دورة لتدريب الأطباء على إصابات الحروب

Google+ Print
الصليب الأحمر وجامعة القناة يطلقان أول دورة لتدريب الأطباء على إصابات الحروب الصليب الأحمر وجامعة القناة يطلقان أول دورة لتدريب الأطباء على إصابات الحروب

دورة لتدريب الاطباء علي اصابات الحروب

بدأت ، قبل قليل ، بالإسماعيلية فعاليات الدورة التدريبية الدولية لتدريب الأطباء بأقسام الطوارىء على مكافحة وعلاج اصابات الحروب.

ينظم الدورة الصليب الأحمر الدولي بالتعاون مع جامعة القناة ويشارك فيها أطباء الطوارىء بمستشفيات منطقة القناة وسيناء.

شارك في افتتاح الدورة التي تستمر علي مدي 3 أيام خبراء وقيادات الصليب الأحمر الدولي ود. سمية حسني عميد طب القناة ود. أمجد مطر مدير المستشفبات الجامعية.

وقال مطر ان الهدف من الدورة هو توفير كوادر طبية قادرة على التعامل مع الظروف الطارئة واصابات الحروب والاشتباكات وضحايا اطلاق النار في ظل التطورات السياسية التي تشهدها المنطقة وضحايا المظاهرات ، بالإضافة لاحتمالات استقبال اي ضحايا ومصابين من فلسطين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا