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مصر توكد على وحدة التراب الليبي.. وترفض أي تدخل خارجي في شؤون ليبيا

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مصر توكد على وحدة التراب الليبي.. وترفض أي تدخل خارجي في شؤون ليبيا مصر توكد على وحدة التراب الليبي.. وترفض أي تدخل خارجي في شؤون ليبيا

ليبيا

تتابع باهتمام بالغ التطورات الجارية المتسارعة فى الجارة والشقيقة ليبيا، وتؤكد على تأييدها حكومة ًوشعباً لإنهاء الانقسام الجارى على الساحة الليبية وحقن دماء الأشقاء الليبيين.
> وتؤكد مصر – في بيان أصدرته اليوم الاثنين وزارة الخارجية – على وحدة التراب الليبى ورفض أى تدخل خارجى فى شؤون ليبيا الداخلية ، كما تدين محاولات البعض داخل وخارج ليبيا الزج بمصر فى التطورات الجارية هناك والتى تعتبرها مصر شأناً ليبياً خالصاً.

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