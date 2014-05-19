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اليوم..مسيرتان لحزب الوفد في سوهاج والبلينا تأييداً للسيسى

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اليوم..مسيرتان لحزب الوفد في سوهاج والبلينا تأييداً للسيسى اليوم..مسيرتان لحزب الوفد في سوهاج والبلينا تأييداً للسيسى

صورة أرشيفية

تنطلق الساعه الخامسة مساء اليوم مسيرتان حاشدتان لحزب الوفد بسوهاج تأييدا ً للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى.

وصرح النائب الوفدى، وفقى المدنى، أن المسيرة الأولى ستنطلق من أمام مقر حزب الوفد بسوهاج بمشاركة أنور بهادر، رئيس لجنة الوفد العامة بسوهاج ، وأحمد جلال، سكرتير عام اللجنة وبمشاركة لجنة المرأة فى حزب الوفد بسوهاج.

وأضاف النائب الوفدى وفقى المدنى أن مسيرة وفدية آخرى أيضاً ستنطلق الساعه 5 مساء اليوم من أمام مقر حزب الوفد فى البلينا تأييدا ً للمشير السيسى.

وتأتى هذه المسيرات ضمن حملة حزب الوفد لتأييد السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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