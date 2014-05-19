دروجبا يعلن رحيله عن جالاتاسراي

/أ ش أ/ أكد النجم الإيفواري المخضرم ديديه دروجبا أنه سوف يرحل عن ناديه التركي جالاتاسراي في الموسم الصيفي القادم .

ووجه دروجبا الذي يبلغ من العمر 36 عاما رسالة إلى الجماهير التركية من خلال حسابه على موقع "انستاجرام " للتواصل الاجتماعي قائلا "إننى أريد أن أشكر الجماهير العزيزة التي ساندتني ودعمتني منذ وصولي إلى تركيا إلى حد أننى شعرت كما لو كنت في وطني.

وأضاف الفيل الإيفواري "غير أننى أعلن أن هذا كان آخر موسم لي في تركيا وسأرحل إلى وجهة أخرى خلال الصيف ".

وكان دروجبا قد انتقل لجالاتا سراي عام 2013 قادما من شانجهاي الصيني الذي لعب له أقل من 6 شهور عقب نهاية عقده مع تشيلسي الإنجليزي.