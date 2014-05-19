ديريك ويبلي يروّج لألبومه الجديد من المستشفى

حذّر نجم الروك الكندي Deryck Whibley معجبيه من مخاطر الإفراط في شرب الكحول، بعد دخوله المستشفى، بسبب معاناته من تلفٍ في الكبد والكلى، جرّاء تعاطيه الكحول.

Deryck، البالغ من العمر 34 عاماً، أمضى أكثر من شهر في المستشفى حتى الآن، بعد أن أُسعف بشكل طارئ إثر نوبة كلًى تعرض لها.

وقد أبلغ الأطباء النجم بأنّ أعضاءه تعرّضت للتلف الكليّ بسبب الكحول، وأنّ كوباً واحداً من الكحول الآن قد يتسبّب في وفاته على الفور.

وكتب Deryck بشكل مؤثر على موقعه الخاصّ أنّه دخل المستشفى وكان يُعاني كثيراً، حتى أنه بقي حوالى الأسبوع غائباً عن الوعي، وكلّ ذلك لأنّه يشرب الكحول يوميّاً.

وأضاف النجم الذي ترشّح لجائزة "غرامي":" كنت أشرب كأساً من الكحول، وأنوي أن أشاهد فيلماً. لكنني فقدت السيطرة على نفسي، ولم أعد أشعر بشيء، حتى نقلتني خطيبتي إلى المستشفى".

يُذكر أنّ Deryck Whibley صاحب فرقة Sum 41 كان وعد معجبيه بالإعداد لألبوم جديد وجولة غنائية، بعد انقطاع عن إطلاق الألبومات منذ عام 2011، أي بعد انفاصله عن زوجته Avril Lavigne.

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