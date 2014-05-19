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إلى أين وصلت قضية فيلم "حلاوة روح"؟

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إلى أين وصلت قضية فيلم "حلاوة روح"؟ إلى أين وصلت قضية فيلم "حلاوة روح"؟

الإثنين 19-05-2014 16:22

أكد عبد الستار فتحي رئيس لجنة المشاهدة في هيئة الرقابة على المصنفات الفنية في تصريحات خاصة لــ"سيدتي نت"، أن الرقابة تنتظر قرار اللجنة التي تم تشكيلها تحت إشراف رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب إما بالإفراج النهائي عن فيلم "حلاوة روح" أو بمنعه تماماً.
وأضاف عبد الستار قائلاً إنّ "اللجنة المفترض أن تكون قد عقدت جلستها أمس الأحد للبت في التقارير التي كتبتها الرقابة بملاحظاتها عن الفيلم، لكن حتى الآن لم يردنا التقرير النهائي الذي يتضمّن القرار".
وأكمل قائلاً إنه إذا تم إيجاز عرض الفيلم سيكون سعيداً للغاية، خاصة وأن الفيلم "عادي"، وتابع يقول "نعم هو ليس بالفيلم العظيم أو الخارق وعليه بالطبع بعض الملاحظات، ولكن ليس فيه ما هو خارج، أما إذا تقرر إيقافه فهذا الأمر لن يكون لي علاقة به، لأني لست طرفاً في القضية وسأطبق قرار الإيقاف".
فيلم "حلاوة روح" الذي يشارك في بطولته هيفا وهبي وباسم سمرة ومحمد لطفي وإخراج سامح عبد العزيز كان قد تعرض للإيقاف بقرار وزاري مصري لاحتوائه على مشاهد خادشة للحياء.

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سيدتي