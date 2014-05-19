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خالد عبد العزيز: رحلات صيفية للشباب بشرم الشيخ والإسكندرية ودمياط

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خالد عبد العزيز: رحلات صيفية للشباب بشرم الشيخ والإسكندرية ودمياط خالد عبد العزيز: رحلات صيفية للشباب بشرم الشيخ والإسكندرية ودمياط

تنفذ وزارة الشباب والرياضة برنامج معسكرات صيف 2014 خلال الفترة من 1 يونيو المقبل حتى 28 أكتوبر المقبل بالمدن الشبابية ببورسعيد وشرم الشيخ ورأس البر وأبى قير بالإسكندرية ومركز التعليم المدنى بالجزيرة وفندق مركز شباب الجزيرة بالقاهرة.

قال المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة إن المعسكرات سيشارك فيها 40630 شابًا وفتاة من مختلف المحافظات فى المرحلة العمرية من 15 حتى 35 عاماً من أعضاء مراكز الشباب والهيئات الشبابية، وطلاب المدارس والجامعات المصرية، وتبلغ إجمالى عدد الأفواج 103 أفواج مدة الفوج الواحد تتراوح ما بين 4 إلى 5 أيام.

وأضاف أن الوزارة ستتحمل تكلفة الإقامة والإعاشة للشباب المشاركين والانتقالات الداخلية لهم، ويدفع الشاب الواحد مبلغ 100 جنيه فقط للمشاركة فى رحلات المدن الشبابية بشرم الشيخ والإسكندرية والقاهرة الكبرى، ومبلغ 50 جنيها فى رحلات المدينة ببورسعيد ورأس البر.

وقامت الوزارة بوضع برنامج ثقافى ترفيهى للمشاركين فى المعسكرات الصيفية يتيح لهم زيارة أبرز المعالم السياحية والأثرية بمحافظات التنفيذ، وخوض مجموعة من ورش العمل التدريبية والندوات اللقاءات الحوارية الهادفة لصقل مهاراتهم.

ويتخلل البرنامج أنشطة فنية متنوعة فى الغناء والموسيقى والكورال والفنون الشعبية والمسرحية يقدمها الفائزون بمسابقة "إبداع 2 " التى نفذتها الوزارة.

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