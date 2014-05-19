سفارة مصر بالإمارات: نتوقع وصول عدد الناخبين لـ50 ألف بنهاية اليوم

قال شعيب عبد الفتاح، المستشار الإعلامى بالسفارة المصرية بأبو ظبى، إن اليوم الاثنين 19 مايو الجارى هو اليوم الخامس والأخير لانتخابات المصريين فى الخارج على الاستحقاق الرئاسى 2014، مشيرا إلى أن إجمالى عدد أصوات الناخبين المصريين المقيمين فى دولة الإمارات العربية المتحدة فى الأيام الأربعة الأول من الانتخابات وصل إلى حوالى 45 ألفا، منهم 21406 فى لجنة السفارة المصرية بأبوظبى، و23423 فى لجنة القنصلية العامة المصرية بدبى، متوقعا أن يصل العدد إلى أكثر من خمسين ألفا مع نهاية اليوم الاثنين، متجاوزا بذلك كل الاستحقاقات السابقة.

وأوضح عبد الفتاح أن أعداد الناخبين تزداد بعد العصر مع نهاية فترة العمل فى الدوائر الحكومية والخاصة بالإمارات، وأضاف أن الأندية المصرية تسير مساء كل يوم عشرات الباصات المجانية لنقل المصريين من وإلى لجنتى الانتخابات، وأن القائمين على هذه الأندية كانوا حريصين على توجيه الناخبين بضرورة أن يكون معهم إما أصل جواز السفر الممغنط، أو أصل بطاقة الرقم القومى وذلك حتى لا يتحمل المصرى الذى لا يمتلك إحدى هاتين الوثيقتين مشقة السفر إلى لجان الانتخاب دون جدوى، لأنه لن يتمكن فى هذه الحالة من الإدلاء بصوته.

وأشاد عبد الفتاح بدور المرأة المصرية المقيمة بالإمارات وبمشاركتها الفاعلة فى هذه الانتخابات، مؤكدا أنها كانت كعهدها التاريخى دائما، فى مقدمة صفوف مسيرة الحركة الوطنية المصرية، وأنها تضرب اليوم المثل فى صدق الخوف على الوطن من أعداء الداخل والخارج، وتدفع به إلى واحة الأمن وظلال الاستقرار، موضحا بأن من تجليات هذا الدور تمثل فى إصرار النساء العجائز والمرضى على ضرورة تحمل التعب والذهاب للمشاركة فى الانتخابات، وهن إما على الكراسى المتحركة أو محمولات من قبل الأبناء والأهل .