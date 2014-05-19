غدا.. مجلس كنائس مصر يبحث تعديل لائحته الداخلية

قال القس رفعت فتحى عضو اللجنة التنفيذية بمجلس كنائس مصر، إن المجلس سوف ينعقد صباح الغد الثلاثاء بمقر الهيئة الإنجيلية، بحضور أعضاء اللجنة التنفيذية بالمجلس.

وأضاف فتحى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الاجتماع سوف يبحث بعض التعديلات فى اللائحة الداخلية، حيث إنه تم إرسالها للجنة القانونية بالمجلس والذى أوصى بعدة مقترحات، وسوف تناقشها اللجنة التنفيذية باجتماعها غدا، وكذلك مناقشة الأنشطة والفعاليات والمؤتمرات ولقاءات الكهنة والقساوسة والمشروعات، والتى سوف يتم بحثها وتنفيذها مستقبلا.

وأشار فتحى، إلى أن التعديلات المقترحة من قبل اللجنة القانونية للائحة الداخلية متعلقة بأمور داخلية داخل الـ16 لجنة بالمجلس مثل التنسيق بين اللجان ودورها واشتراكات الكنائس وتوقيت الاشتراك، وطرق الدفع، ودور اللجان الأخرى وبحث كيفية عملها وتفعليها.

يذكر أنه من المقرر حضور أعضاء اللجنة التنفيذية بالمجلس وهم، من الكنيسة الإنجيلية، الدكتور القس رفعت فتحى أمين عام سنودس النيل الإنجيلى، والقس وجورج شاكر، رئيس السنودس الإنجيلى والدكتور القس أندريه زكى نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، ومن الكنيسة الأرثوذكسية الأنبا دانيال أسقف المعادى والقس بيشوى حلمى أمين عام مجلس كنائس مصر، ووالقس سامى فوزى من الكنيسة الأسقفية والأب كميل وليم من الكنيسة الكاثوليكية.