بعد قليل..وزير الإسكان يتوجه لـلأوقاف لتوقيع بروتوكول"التمويل العقارى"

يتوجه بعد قليل الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمقر وزارة الأوقاف بوسط القاهرة، وذلك لحضور توقيع بروتوكول بين وزارة الأوقاف وصندوق التمويل العقارى لطرح نحو 6 آلاف وحدة سكنية من خلال الصندوق.

ومن المقرر طبقا للبروتوكول، أن تسند وزارة الأوقاف الوحدات السكنية التى تم الانتهاء منها وعددها يصل لـ6 آلاف وحدة سكنية لصندوق التمويل العقارى، وذلك لطرحها للحجز وإجراء القرعة بجانب دعم الفائزين بهذه الوحدات بمبلغ يصل لـ25 ألف جنيه طبقا لمعدل الدخل على أن تنطبق مبادرة البنك المركزى على هذه الوحدات.