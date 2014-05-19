جامعة القاهرة: انتظام امتحانات آخر العام.. ورصد 649 حالة غش

أعلن الدكتور جابر نصار ، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لأعمال الامتحانات، خلال الفصل الدراسى الثانى، إلى جانب تأمينها منذ بدايتها فى 27 إبريل الماضى، وفق الجداول المحددة والترتيبات الخاصة بها، وأوضح أن عملية الامتحانات تسير بشكل منتظم دون أى تقصير، مشيرًا إلى أنه سيتم البدء فى إعلان نتائج الفصل الدراسى الثانى بكليات الجامعة تباعًا عقب انتهاء أعمال الامتحانات.

وفى السياق ذاته، وقال د. عز الدين أبو ستيت، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فى تصريحات صحفية له، إن تقرير سير امتحانات الفصل الدراسى الثانى لم يرصد أية ظواهر سلبية تؤثر على سير الامتحانات أو معوقات فى اللجان بشكل عام، ولكنه تم رصد حوالى 649 حالة غش فردية، اعتبارًا من 27 إبريل الماضى وحتى الأحد 18 مايو الجارى، فى عدد من الكليات.

وأضاف أن حالات الغش منها 72 حالة فى كلية الآداب، و338 حالة فى كلية الحقوق، و146 حالة فى كلية التجارة، و3 حالات فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، و4 حالات فى كلية الإعلام، و81 حالة فى كلية دار العلوم، و5 حالات بكلية الآثار، وأضاف أنه يتم التحقيق فى حالات الغش فى وقتها.