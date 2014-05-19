بالفيديو: اصنعي بنفسك معطّر منزلك؟

لا تكتفي بتنظيف غرف منزلك فقط، بل اسعي إلى تعطيرها لتفوح منها الروائح الذكيّة في جميع الأوقات.

لتعطير غرفة المعيشة:

*أنت بحاجة إلى:

- مجموعة من قطع القطن.

- طبق متوسط الحجم.

- أحد الزيوت العطرية.

*الطريقة:

1- وزّعي وحدات القطن في الطبق.

2- أضيفي إلى كلٍّ منها ملعقتين صغيرتين من الزيت العطري.

3- ضعي الطبق على أحد الرفوف في الغرفة، لتنعمي برائحة طيّبة!

ولتعطير الحمّام:

*أنت بحاجة إلى:

- برطمان زجاجيّ أو بلاستيكي متوسّط الحجم.

- كميّة من مثبت الشعر "الجل" ذي الرائحة الفواحة.

*الطريقة:

1- ضعي "الجل"، في داخل البرطمان.

2- قومي بقدح غطاء البرطمان، بواسطة أيّ قطعة حادّة من المعدن.

3- ثمّ ضعيه في داخل "السيفون"، ليتفاعل مع الماء.

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