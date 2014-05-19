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بالفيديو: اصنعي بنفسك معطّر منزلك؟

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بالفيديو: اصنعي بنفسك معطّر منزلك؟ بالفيديو: اصنعي بنفسك معطّر منزلك؟

الإثنين 19-05-2014 15:58

لا تكتفي بتنظيف غرف منزلك فقط، بل اسعي إلى تعطيرها لتفوح منها الروائح الذكيّة في جميع الأوقات.

لتعطير غرفة المعيشة:
*أنت بحاجة إلى:
- مجموعة من قطع القطن.
- طبق متوسط الحجم.
- أحد الزيوت العطرية.

*الطريقة:
1- وزّعي وحدات القطن في الطبق.
2- أضيفي إلى كلٍّ منها ملعقتين صغيرتين من الزيت العطري.
3- ضعي الطبق على أحد الرفوف في الغرفة، لتنعمي برائحة طيّبة!

ولتعطير الحمّام:
*أنت بحاجة إلى:
- برطمان زجاجيّ أو بلاستيكي متوسّط الحجم.
- كميّة من مثبت الشعر "الجل" ذي الرائحة الفواحة.

*الطريقة:
1- ضعي "الجل"، في داخل البرطمان.
2- قومي بقدح غطاء البرطمان، بواسطة أيّ قطعة حادّة من المعدن.
3- ثمّ ضعيه في داخل "السيفون"، ليتفاعل مع الماء.

 

 

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سيدتي

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