معرض لمنتجات النزلاء والموقوفين في" توام"

أقامت إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة أبوظبي (قسم العين) معرضاً لمنتجات النزلاء والموقوفين بمستشفى توام بمدينة العين؛ بالتعاون والتنسيق مع إدارة المستشفى .

ويأتي المعرض تجسيداً للخطة الإستراتيجية التي تنتهجها القيادة العامة لشرطة أبوظبي الرامية إلى تأهيل وإصلاح النزلاء والموقوفين ورعايتهم، من خلال التدريب والإصلاح المستمر واستثمار أوقاتهم بما يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالنفع والفائدة؛ تشجيعاً لهم وتمهيداً لدمجهم في المجتمع.

وشهد المعرض إقبالاً كبيراً من الزوار والمترددين على المستشفى، مشيدين بما شاهدوه من إتقان وإبداع في صناعة المنتجات وجودتها، واشتمل المعرض على مقتنيات كلاسيكية منزلية كالطاولات ومرايات وصور للحائط والخزانات وغيرها وتقدم بأسعار متواضعة.

ورحب محمد الدرعي، مدير شؤون المرضى بمستشفى توام، بمشاركة النزلاء والموقوفين تحت إشراف إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة أبوظبي، مؤكداً حرص مؤسسات المجتمع على تحقيق المسؤولية المجتمعية، واستعداد مستشفى توام المستمر لتقديم التعاون والدعم المتواصل، قائلاً "من واجبنا دعم النزلاء من خلال تقديم الفرص لهم لإظهار مواهبهم وعرض منتجاتهم للمرضى و الزوار في المستشفى".

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