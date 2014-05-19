غدا.."ابن خلدون" يعلن نتائج تقارير مراقبة تصويت المصرين فى الخارج

ينظم مركز ابن خلدون للدراسات الديمقراطية، مؤتمراً صحفياً، غدا الثلاثاء، لعرض التقرير الخاص بمراقبة المركز لتصويت المصريون فى الخارج.

كما يتضمن المؤتمر عرض لنتائج التقرير الدورى الثالث والذى يشمل قياس توجهات الرأى العام بخصوص شعبية المرشحين ونسب المشاركة المتوقعة فى الانتخابات، بالإضافة لرصد أحداث العنف المرتبطة بالانتخابات فى الفترة الماضية.

ويعرض المركز خلال المؤتمر خطته لمراقبة الانتخابات بالداخل وتعاونه مع عدد من المنظمات الدولية فى هذا الشأن، وذلك بحضور عدد من ممثلى المنظمات الدولية المراقبة للانتخابات.