أخبار عاجلة

قمة السيسي وترامب - صور حصرية للقاء الرئيس السيسي والرئيس ترامب -
تغطية خاصة - لواء / كمال عامر : علاقات الجيش الأمريكي والجيش المصري لم تتأثر بتوجهات أوباما -
تغطية خاصة - النائبة/ داليا يوسف: مصر على قمة الأجندة الأمريكية في الحرب على الإرهاب -
الرئيس السيسي يغادر البيت الأبيض في ختام مباحثاته مع ترامب -
محافظ الأقصر يبحث الاستعدادات لموسم القمح -
رئيس الوزراء يبحث تعظيم الاستفادة من المياه الجوفية في الإنتاج الزراعي -
تغطية خاصة - عاطف الغمري: حرارة ترامب في لقائه مع السيسي خروج عن التقاليد الأمريكية -
تغطية خاصة - توم حرب: دعمنا ترامب لرئاسة أمريكا لأن أوباما كان يدعم الإيرانيين -
الدكروري يرد على تعديلات السلطة القضائية: "مفيش تعديلات واترفضت جميعاً" -
بمشاركة "عبد الغفار".. "الإنتربول" يبحث مع وزراء الداخلية العرب ملف الهجرة غير الشرعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

غدا.."ابن خلدون" يعلن نتائج تقارير مراقبة تصويت المصرين فى الخارج

Google+ Print
غدا.."ابن خلدون" يعلن نتائج تقارير مراقبة تصويت المصرين فى الخارج غدا.."ابن خلدون" يعلن نتائج تقارير مراقبة تصويت المصرين فى الخارج

ينظم مركز ابن خلدون للدراسات الديمقراطية، مؤتمراً صحفياً، غدا الثلاثاء، لعرض التقرير الخاص بمراقبة المركز لتصويت المصريون فى الخارج.

كما يتضمن المؤتمر عرض لنتائج التقرير الدورى الثالث والذى يشمل قياس توجهات الرأى العام بخصوص شعبية المرشحين ونسب المشاركة المتوقعة فى الانتخابات، بالإضافة لرصد أحداث العنف المرتبطة بالانتخابات فى الفترة الماضية.

ويعرض المركز خلال المؤتمر خطته لمراقبة الانتخابات بالداخل وتعاونه مع عدد من المنظمات الدولية فى هذا الشأن، وذلك بحضور عدد من ممثلى المنظمات الدولية المراقبة للانتخابات.

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365