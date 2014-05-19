استمرار تصويت المجمع الانتخابى لاختيار رئيس "القومى للبحوث"

يواصل أعضاء المجمع الانتخابى انتخاب رئيس المركز القومى للبحوث للأربع سنوات المقبلة، وذلك منذ بدء عملية التصويت فى العاشرة من صباح اليوم الاثنين، المقرر استمرارها حتى الثالثة عصرًا، لتبدأ بعدها عملية الفرز مباشرة، وفى حال عدم حسم النتيجة يتم الإعادة غدا الثلاثاء.

يتنافس على رئاسة المركز 9 مرشحين هم الدكتور أشرف شعلان رئيس المركز السابق، والدكتورة عزة عبد الشهيد، والدكتور أحمد حسنى، والدكتور عبد الستار أحمد عبد الستار، والدكتور عماد المليجى، والدكتور عمر عبد السلام، والدكتور ناصر عبد الحميد، والدكتور مسعد عطية، والدكتور محمود فرج.

ويتمثل أعضاء المجمع البالغ عددهم 255 عضوًا من كافة أقسام المركز وشعبه بالتصويت فى صندوق انتخابى واحد فقط بعد أن يقوم العضو بتسليم بطاقة الرقم القومى والإمضاء فى الكشف والتصويت ليعود ويحصل على بطاقته بعد وضع بطاقة الاقتراع فى الصندوق الانتخابى.

يذكر أن المجلس الأعلى للمراكز والمعاهد البحثية كان قد قرر أن يكون شغل الوظائف القيادية بالنسبة لمنصب رئيس المركز أو المعهد أو الهيئة البحثية عن طريق الانتخاب الحر فى المراكز البحثية التى يقل عدد أعضائها عن ألف عضو، بينما تكون الانتخابات بالمراكز والهيئات والمعاهد البحثية التى يزيد عدد أعضاء هيئة البحوث فيها عن ألف عضو عن طريق المجمع الانتخابى وهو ما يطبق على المركز القومى للبحوث فقط.