بالصور.. وزير الزراعة يتفقد محطة الزهراء للخيول العربية

تفقد صباح اليوم، الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، محطة الزهراء للخيول العربية، وذلك ضمن جولات تفقدية مفاجئة يقوم بها الوزير، للوقوف على سير العمل وأحوال العاملين بقطاعات الزراعة المختلفة.

التقى أبو حديد وعدد من العاملين بالمحطة، من أطباء وفنيين وإداريين وسياس، والذين أبدوا ترحيبهم الشديد بزيارته المفاجئة لهم، حيث استمع إلى مشاكلهم، والتى تكمن فى ضعف عدد العمالة المختلفة بالمحطة، فضلاً عن ضعف الإمكانيات وأدوات التدريب بها.

وأكد وزير الزراعة، أنه سيقوم بعقد اجتماع عاجل مع رئيس الهيئة الزراعية، لبحث أحوال العاملين بالمحطة، والمشاكل المتعلقة بهم، للوصول إلى الحلول الممكنة والتى من شأنها النهوض بأحوال العاملين، والنهوض بالمحطة بشكل عام، وقال "إنه إذا لم يتم توفير المتطلبات الأساسية لعامل أو الموظف، فلن نتوقع منه إنتاجا على الوجه الأكمل".

ولفت الوزير إلى ضرورة الاستماع إلى مشاكل العاملين بالمحطة، والاستفادة من رؤيتهم للتطوير والتجديد لتحسين أداء العمل بالمحطة، لضمانة استمرار مكانة المحطة العربية والإقليمية فى المنطقة، فى تقديم أفضل وأجمل الخيول العربية بالشرق الأوسط والمنطقة العربية، وخاصة وأن المزرعة تملك أجود "طلايق" على مستوى العالم، وأنها فى حاجة عاجلة وماسة للتطوير.