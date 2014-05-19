5 نصائح لثياب مولودك الجديد

يتم إلباس معظم المواليد الجدد أولا قميصا تحتيا" على شكل ملابس داخلية متصلة بثلاثة أزرار كبس من الاسفل، لكي تساعد على إبقاء الحفاض في مكانه" وفي الأيام الحارة سيكون هذا القميص التحتي كافيا وحده، ولكن عليك إلباسه طبقة أخرى من الملابس، لإبقائه دافئا بقية الوقت، وأنت ستقررين ماذا تريدين أن يرتدي، ولكن تجنبي إلباسه الكثير من الطبقات بحيث يشعر بالحر، أيضا المسي بطنه لتتأكدي أن درجة حرارة جسمه مناسبة، وإليك بعض النصائح:

1- قبل أن تبدئي تأكدي من الطقس، واختاري ملابس مناسبة للطقس، بالإضافة إلى حفاض نظيف، ومن الجيد غسل جميع ملابس طفلك قبل أن يرتديها، لتنعم القماش الذي قد يحتك ببشرته الرقيقة، وأيضا لإزالة أي آثار كيماوية ناتجة عن عملية تصنيع الملابس.

2 – درجة الحرارة المناسبة: يشعر طفلك بالانزعاج، إذا كانت الغرفة باردة أثناء تغيير الحفاض والملابس، لذا احرصي أن يكون جو الغرفة دافئا( من المفضل أن تكون درجة الحرارة 18 درجة مئوية) والمسي بطنه للتأكد من أنه يشعر بالدفء.

3 - كلتا يديك: دعي طفلك يستلقي عل مكان مريح وناعم وآمن، مثل السرير أو طاولة التغيير الخاصة به، لأن هذا سيجعلك تلبسيه الملابس بكلتا يديك وبراحة تامة، ولكن لا تتركيه أبدا وحده.

4 - إلباسه ملابسه: تذكري أنك حين تلبسين طفلك ملابسه، سيكون عليك القيام بكل شئ بما في ذلك إدخال ذراعيه في الأكمام، ومع أنه ليس شديد الهشاشة كما يبدو، إلا أنه من المهم التعامل معه بلطف وبطء، بحيث يشعر بالأمان، ولكي لا يكون وقت ارتداء الملابس وقتا عصيبا بالنسبة له.