أخبار عاجلة

قمة السيسي وترامب - صور حصرية للقاء الرئيس السيسي والرئيس ترامب -
تغطية خاصة - لواء / كمال عامر : علاقات الجيش الأمريكي والجيش المصري لم تتأثر بتوجهات أوباما -
تغطية خاصة - النائبة/ داليا يوسف: مصر على قمة الأجندة الأمريكية في الحرب على الإرهاب -
الرئيس السيسي يغادر البيت الأبيض في ختام مباحثاته مع ترامب -
محافظ الأقصر يبحث الاستعدادات لموسم القمح -
رئيس الوزراء يبحث تعظيم الاستفادة من المياه الجوفية في الإنتاج الزراعي -
تغطية خاصة - عاطف الغمري: حرارة ترامب في لقائه مع السيسي خروج عن التقاليد الأمريكية -
تغطية خاصة - توم حرب: دعمنا ترامب لرئاسة أمريكا لأن أوباما كان يدعم الإيرانيين -
الدكروري يرد على تعديلات السلطة القضائية: "مفيش تعديلات واترفضت جميعاً" -
بمشاركة "عبد الغفار".. "الإنتربول" يبحث مع وزراء الداخلية العرب ملف الهجرة غير الشرعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مجدي عبد الغني: إسلام رشدي من حق الأهلي لأربعة أسباب

Google+ Print
مجدي عبد الغني: إسلام رشدي من حق الأهلي لأربعة أسباب مجدي عبد الغني: إسلام رشدي من حق الأهلي لأربعة أسباب

قال مجدي عبد الغني رئيس الجمعية المصرية للاعبي كرة القدم المحترفين أن إسلام رشدي لاعب المنيا أصبح من حق الأهلي بعد دفع الشرط الجزائي في تعاقده، حتى بعد دخول الزمالك في الصفقة.

وكان الأهلي قد أعلن عن توصله لاتفاق مع اللاعب لضمه بعد سداد قيمة الشرط الجزائي في عقده لنادي المنيا، قبل أن يعلن الزمالك يوم الأحد توصله لاتفاق مع المنيا حول ضم اللاعب.

واستطلع FilGoal.com رأي عبد الغني في القضية بصفته رئيس لجنة شؤون اللاعبين ونائب رئيس اتحاد الكرة سابقا.

وقال عبد الغني لـFilGoal.com: "الأهلي يتقدم على الزمالك في قضية إسلام رشدي لعدة أسباب، أولها أن الشرط الجزائي في عقد اللاعب يتحكم في استمراره مع المنيا من عدمه".

وأوضح "يستطيع أي نادي أن يضم اللاعب طالما يتضمن عقده شرطا جزائيا بشرط موافقته، حتى في حال عدم موافقة ناديه".

وتابع "ثانيا، رغبة اللاعب نفسه والتي يشترطها الاتحاد الدولي لكرة القدم لإتمام أي انتقال.. وفي هذه الحالة يرغب اللاعب في الانضمام للأهلي".

وأشار عبد الغني إلى أن الاستغناء الخاص باللاعب الذي أرسله المنيا إلى الزمالك لا يعتد به، طالما ينص العقد على وجود شرط جزائي.

وأضاف "الاستغناء الذي أرسله المنيا لا يلغ الشرط الجزائي في عقد اللاعب، حتى لو كان الزمالك دفع مبلغا أكبر من المنصوص عليه".

وأتم عبد الغني "كما أن اللاعب وقع على عقود بالفعل واستمارات رغبة تربطه بالأهلي، وهذا رابع الأسباب".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع