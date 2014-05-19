مجدي عبد الغني: إسلام رشدي من حق الأهلي لأربعة أسباب

قال مجدي عبد الغني رئيس الجمعية المصرية للاعبي كرة القدم المحترفين أن إسلام رشدي لاعب المنيا أصبح من حق الأهلي بعد دفع الشرط الجزائي في تعاقده، حتى بعد دخول الزمالك في الصفقة.

وكان الأهلي قد أعلن عن توصله لاتفاق مع اللاعب لضمه بعد سداد قيمة الشرط الجزائي في عقده لنادي المنيا، قبل أن يعلن الزمالك يوم الأحد توصله لاتفاق مع المنيا حول ضم اللاعب.

واستطلع FilGoal.com رأي عبد الغني في القضية بصفته رئيس لجنة شؤون اللاعبين ونائب رئيس اتحاد الكرة سابقا.

وقال عبد الغني لـFilGoal.com: "الأهلي يتقدم على الزمالك في قضية إسلام رشدي لعدة أسباب، أولها أن الشرط الجزائي في عقد اللاعب يتحكم في استمراره مع المنيا من عدمه".

وأوضح "يستطيع أي نادي أن يضم اللاعب طالما يتضمن عقده شرطا جزائيا بشرط موافقته، حتى في حال عدم موافقة ناديه".

وتابع "ثانيا، رغبة اللاعب نفسه والتي يشترطها الاتحاد الدولي لكرة القدم لإتمام أي انتقال.. وفي هذه الحالة يرغب اللاعب في الانضمام للأهلي".

وأشار عبد الغني إلى أن الاستغناء الخاص باللاعب الذي أرسله المنيا إلى الزمالك لا يعتد به، طالما ينص العقد على وجود شرط جزائي.

وأضاف "الاستغناء الذي أرسله المنيا لا يلغ الشرط الجزائي في عقد اللاعب، حتى لو كان الزمالك دفع مبلغا أكبر من المنصوص عليه".

وأتم عبد الغني "كما أن اللاعب وقع على عقود بالفعل واستمارات رغبة تربطه بالأهلي، وهذا رابع الأسباب".