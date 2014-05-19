د. نادر صعب يكشف عن سرّ قدمَي سندريلا!

حلّ د. نادر صعب، ضيفاً على إحدى البرنامج وتحدّث عن الـ Cinderella Surgery وهي عملية تجميلية طبيّة في القدمين لإزالة الآلام والتشوّهات في القدمين والأصابع، الناتجة عن نشوء فطريات فيها، ما قد يتطوّر ليُشكل خللاً عضوياً في القدمين ويتسبّب بآلام مُبرحة أو الناتج عن نتوءات ودهون متراكمة في القدمين. وتحدّث د. نادر، عن تأسيس أول مركز في لبنان متخصّص في علاج القدمين وتجميلها، وشدّد على أهمية اهتمام السيدة بنظافة أصابع قدميها لتحميها من الفطريات التي تتسبّب بمشكلة عضوية حقيقية، تحتاج لتدخل طبيب العظم وطبيب التجميل في آن.

وأكد د. نادر أنّ السيدة يُمكنها أن تتخلّص من الدهون المتراكمة على جانب الفخذين وأسفل الرُكبة التي لا يُمكن إزالتها من خلال الـ Diet أو الرياضة، بل من خلال اللايزر بتذويبهم وإزالتهم وشدّ البشرة، خلال ربع ساعة من الوقت، وذلك لتحصل على جسم ممشوق يُشبه جسم Cinderella، الشخصية الكرتونية التي عُرفت بجمال جسمها وقدميها تحديداً.

تحدث د. نادر عن أهمية عملية شد الوجه، وعرض صوراً لعملية تجميلية قام بها لسيدة كانت تعاني من ترهلات وتجاعيد في وجهها، كاشفاً عن الفرق بين ما قبل العملية وما بعدها. كما انتقد الوضع الطبي في لبنان، قائلاً: معظم من يعملون في القطاع التجميلي، ليسوا جرّحين، بل أطباء يعتمدون على النفخ، فتُصبح وجوه السيدات منفوخة، بينما دور التجميل هو المحافظة على معالم الوجه والمحافظة على جمال الشخص، دون أن يفقد هويته وذاته.

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