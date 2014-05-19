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خبيرة التجميل هالة عجم ضيفة Mac في ايطاليا

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خبيرة التجميل هالة عجم ضيفة Mac في ايطاليا خبيرة التجميل هالة عجم ضيفة Mac في ايطاليا

الإثنين 19-05-2014 15:37

دعت شركة مستحضرات التجميل العالمية Mac Cosmetics خبيرة التجميل هاله عجم الى حفل إطلاق الموضة العالمية لمكياج خريف وشتاء 2014-2015، في ايطاليا،
حيث لبّت هاله الدعوة، التي وُجّهت اليها بشكل خاص ورسمي من الشركة المذكورة لحضور الحفل، زيادةً على أنها كانت خبيرة التجميل الوحيدة التي دُعيت من الشرق الأوسط.
خيّم على الحفل طابع من الإبداع وفن التجميل، وتميّزت موضة الماكياج لخريف وشتاء 2014-2015 بألوان زاهية قريبة الى الطبيعية بينما جاء أحمر الشفاه قوي وساطع.
غير أن العارضات تألّقن بفساتين من إبداعات المصمم العالمي زاك بوزن، الذي حلّ ضيفاً أساسياً على الحفل وشارك الحضور بتجربته.
يُذكر أن خبيرة التجميل هالة عجم كانت قد أنهت من تصوير فيديوكليبين جديدين للفنانة ، قبل سفرها لحضور حفل Mac Cosmetics في إيطاليا.

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سيدتي

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