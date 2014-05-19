بالصور - أتليتكو يحتفل مع جماهيره في ميدان نبتونو

مدريد، (إفي): احتفل لاعبو أتلتيكو مدريد الإسباني مع جماهير الفريق بلقب الليجا الذي توجوا به عقب غياب استمر 18 عاما بالتعادل مع برشلونة بهدف لمثله في ملعب كامب نو.

وتوجه اللاعبون على متن حافلة مكشوفة نحو ميدان (نبتونو) بالعاصمة مدريد، المكان التقليدي لاحتفالات الـ"روخيبلانكوس" بالألقاب في العاصمة الإسبانية.

وكتب على الجزء الخلفي من الحافلة عبارة "التاريخ يكتب بنبضات القلب"، وهي نفس العبارة التي كتبت على قمصان اللاعبين، فيما حملت واجهة الحافلة عبارة "أبطال 2013-2014".

ولم يغب رئيس النادي إنريكي سيريزو أو المدير الرياضي للأتلتي خوسيه لويس بيريز كاميرو عن الاحتفالات.

وكان في انتظار الحافلة لدى خروجها من ملعب فيسينتي كالديرون نحو نبتونو آلاف المشجعين ومثلهم لدى وصولها إلى الميدان.

وعقب الوصول إلى نبتونو قام قائد الفريق جابي فرناندز بتسلق التمثال الواقع بوسط الميدان ووضع وشاح أتلتيكو فوقه وسط تصفيق وهتاف مدوي من الجماهير.

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