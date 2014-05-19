تهريج بودولسكي يثير الرعب في احتفالية أرسنال بالكأس

أثار الألماني لوكاس بودولسكي صانع ألعاب أرسنال الذعر قبل جولة الفريق الإحتفالية في شوارع لندن الأحد.

أرسنال فاز بكأس الإتحاد الإنجليزي مساء السبت، واحتفل مع جماهيره باللقب في حافلة مكشوفة في اليوم التالي.

لكن قبل بداية الاحتفال سادت حالة من الذعر والتوتر حين اختفى كأس البطولة خلال استعداد الفريق للجولة الإحتفالية.

وأثناء تجمع لاعبي الفريق بأحد فنادق لندن اكتشف إداريو الفريق اختفاء الكأس، قبل أن يدركوا أن بودولسكي قام بإخفائه تحت إحدى المناضد بقاعة الحفل وسط ضحكات اللاعبين.

وشارك عدد قدر بـ200 ألف متفرج في الاحتفاء بحافلة أرسنال التي جابت شوارع لندن، في الوقت الذي أحتفل فيه مسئولو المترو في العاصمة البريطانية بتعليق لافتة كتب عليها "نهنئكم بالكأس" في محطتي هايبري وإيسلنجتون القريبتين من مقر المدفعجية.

وشهدت الاحتفالية موقفاً مثيراً للجدل حين قاد لاعب أرسنال جاك ويلشير جماهير الفريق في أغنية تسب الغريم التقليدي توتنام هوتسبير.

فوز أرسنال بالكأس أنهى تسع سنوات من الغياب عن البطولات منذ حقق الفريق اللقب ذاته في عام 2005.