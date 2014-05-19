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فينجر عن عقده الجديد: أسرعوا، أرغب في السفر للبرازيل

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فينجر عن عقده الجديد: أسرعوا، أرغب في السفر للبرازيل فينجر عن عقده الجديد: أسرعوا، أرغب في السفر للبرازيل

يوقع الفرنسي أرسين فينجر عقداً جديداً مع أرسنال يمتد لثلاث سنوات مقابل 8 ملايين جنيه إسترليني سنوياً.

فينجر يقود أرسنال منذ عام 1996، ويمتد تعاقده الجديد حتى نهاية موسم 2016-2017.

وقاد الفرنسي أرسنال لحصد 12 لقباً مختلفاً آخرها لقب كأس الاتحاد الإنجليزي السبت الماضي بالفوز على هال سيتي في المباراة النهائية 3-2.

وعلق فينجر على تعاقده الجديد مازحاً بقوله "أرجو أن يجهزوا العقود سريعاً فأنا مرتبط بالسفر للبرازيل".

وقالت تقارير صحفية أن إدارة أرسنال ستمنح فينجر مبلغ 100 مليون جنيه استرليني لاستثمارها في ضم صفقات جديدة للفريق الموسم المقبل.

ويضع فينجر مهاجم ريال مدريد الفرنسي كريم بنزيمه ومهاجم بايرن ميونيخ الكرواتي ماريو ماندزوكيتش على قمة أولوياته، كما لم يخف أيضاً رغبته في ضم لاعب وسط باير ليفركوزن الألماني لارس بندر وظهير مانشستر سيتي الأيمن ميكا ريتشاردز.

ومع الرحيل المتوقع للحارس البديل فوتشياه تشيزني يسعى فينجر لتعزيز صفوف أرسنال بالإسباني فيكتور فالديز الذي أعلن رحيله عن برشلونة.

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