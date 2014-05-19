كيف قيمت جماهير الدوري الإنجليزي فرقها مع نهاية الموسم (1 من 2)

مع نهاية موسم الكرة الإنجليزية، قالت جماهير الفرق التي شاركت في الدوري الإنجليزي الممتاز كلمتها في تقييم مستوى فرقها.

صحيفة "دايلي ميل" استعرضت آراء جماهير الفرق العشرين التي شكلت أندية الدوري الممتاز في الموسم المنقضي من حيث الدرجة التي منحتها لكل فريق، ونجوم الفريق واللاعبين الذين خيبوا الآمال، بالإضافة لمتطلبات كل فريق في الموسم المقبل.

أرسنال.. الكأس ينقذ الموسم

أنقذ المدفعجية موسمهم بلقب الكأس في آخر أيام الموسم، لكن فقدان الدوري الذي تصدروه طويلاً والاكتفاء بالمركز الرابع ألقى بظله على الجماهير.

التقييم: 7/10

النجوم: آرون رامزي، لوران كوسيلني

المخفقون: يايا سانوجو، سانتي كازورلا

المطالب: مهاجم وظهير أيمن

أستون فيلا.. سنهبط قريباً

كان موسم فيلا كارثياً في رأي جماهيره التي تتوقع أن يهبط الفريق قريباً لو لم تتغير الأمور.

التقييم: 2/10

النجوم: الحارس براد جوزان، رون فلار

المخفقون: كل لاعبي الفريق

المطالب: مدير فني جديد أولاً.

كارديف سيتي.. فشل إداري

الفوز على مانشستر سيتي كان أفضل لحظات الموسم الذي خيب فيه مالك الفريق فنسنت تان آمال الجماهير ليعود كارديف للدرجة الأولى.

التقييم: 3/10

النجوم: الحارس ديفيد مارشال

المخفقون: أندرياس كورنيليوس، ويلفريد زاها والمدرب أولي جونار سولشاير

المطالب: لاعبون في كل المراكز

تشيلسي.. إخفاق مورينيو في موسم انتقالي

اعتبرت جماهير تشيلسي أن فريقها يمر بمرحلة انتقالية، لكنها عبرت عن دعمها لمدربها جوزيه مورينيو بالرغم من عدم تحقيق أي لقب.

التقييم: 7/10

النجوم: إيدين أزار، سيزار أزيبيلكويتا

المخفقون: فرناندو توريس

المطالب: مهاجمون، وعودة تيبو كورتوا

كريستال بالاس.. العلامة الكاملة

بعد خسارة 9 من أول 10 مباريات، انتفض بالاس ليقدم موسماً أكثر من رائع في رأي محبيه.

التقييم: 10/10

النجوم: الجميع، وبالأخص يانيك بولاسي وجيمس بانشون

المخفقون: إيان هولواي

المطالب: مهاجم قادر على تسجيل 15 هدفاً على الأقل

إيفرتون.. مارتينيز يصنع الفارق

بالرغم من الإحباط لعدم بلوغ دوري الأبطال، تعتبر جماهير إيفرتون أن موسمها كان مميزاً بقيادة مدرب الفريق روبرتو مارتينيز.

التقييم: 8/10

النجوم: روبرتو مارتينيز، روس باركلي، سيموس كولمان

المخفقون: لا يوجد

المطالب: بقاء المعارين روميلو لوكاكو وجيرار ديلوفو وجاريث باري

فولام.. انهيار مؤلم

جمهور فولام أعتبر الموسم سلسلة من الإخفاقات المتتالية بسبب سوء تقدير إدارة الفريق.

التقييم: 2/10

النجوم: جماهير الفريق

المخفقون: مالك النادي والإدارة والمدير الفني واللاعبين

المطالب: إدارة جديدة بعقلية جديدة.

هال سيتي.. صحوة النمور

مجرد عدم الدخول في دائرة الخطر طيلة الموسم بالإضافة لبلوغ نهائي الكأس يعني موسماً رائعاً لجماهير النمور.

التقييم: 8/10

النجوم: توم هادلستون، شين لونج، ليام روسينيور وأحمد المحمدي

المخفقون: ماينور فيجوروا

المطالب: ظهير أيسر

ليفربول.. الأفضل سيأتي بالتأكيد

بالرغم من الغصة التي أتت في النهاية، يبقى موسماً لن تنساه جماهير الريدز أبداً.

التقييم: 9/10

النجوم: لويس سواريز، ستيفن جيرارد، رحيم ستيرلنج ودانييل ستوريدج

المخفقون: مامادو ساخو

المطالب: قلبي دفاع، ولاعب وسط

مانشستر سيتي.. يكفي أننا البطل

بالرغم من معاناة بيليجريني قليلاً في البداية، جاءت نهاية الموسم على أفضل حال بلقبي الدوري وكأس الرابطة.

التقييم: 9/10

النجوم: سيرجيو أجويرو، إيدين دجيكو، ويايا توريه

المخفقون: مارتن ديميكيليس باستثناء الشهر الأخير

المطالب: قلب دفاع وظهير أيسر