أفضل 10 صفقات في موسم الدوري الإنجليزي

760 مليون جنيه إسترليني هي قيمة الصفقات التي انضمت للفرق الإنجليزية في الموسم المنقضي، لكن من هي الصفقات التي أثرت إيجابياً على فرقها؟

مع نهاية الموسم الإنجليزي بتتويج مانشستر سيتي بلقبي الدوري وكأس الرابطة وأرسنال بكأس الإتحاد، ألقت جريدة "دايلي ميرور" الضوء على أكثر 10 صفقات ناجحة في الكرة الإنجليزية هذا الموسم.

10. ويليان (تشيلسي)

البرازيلي أتم الكشف الطبي مع توتنام هوتسبير قبل أن يحول وجهته لتشيلسي في آخر لحظة مقابل 32 مليون جنيه إسترليني قادماً من شاختار دونيتسك الأوكراني. وبأداء مميز فرض ويليان نفسه أحد نجوم الموسم سواء في تشيلسي أو في الدوري الإنجليزي عامة.

9. ديان لوفرين (ساوثامبتون)

المدافع الكرواتي القادم من ليون مقابل 8.5 مليون جنيه إسترليني قدم مستوى رائع وساهم في نجاح ساوثامبتون بالشكل الذي ظهر به طيلة الموسم، وأصبح هدفاً لفرق مثل ليفربول ومانشستر يونايتد.

8. ألفارو نيجريدو (مانشستر سيتي)

الإسباني تأخر حتى يضع بصمته مع مانشستر سيتي، لكنه أنهى الموسم مسجلاً لـ23 هدفاً في كل المسابقات. المهاجم القادم من سيفيليا مقابل 20 مليون جنيه إسترليني لم يجعل بطل الدوري يشعر بغياب الأرجنتيني سيرجيو أجويرو بسبب الإصابة.

7. جيمس مكارثي (إيفرتون)

لاعب ويجان السابق انتقل إلى إيفرتون مقابل 13 مليون جنيه إسترليني، وسرعان ما أثبت الأيرلندي وجوده ليحجز مقعدا أساسياً في تشكيلة روبرتو مارتينيز.

6. نيمانيا ماتيتش (تشيلسي)

بعد أن غادر تشيلسي قبل عامين إلى بنفيكا، عاد الصربي مقابل 21 مليون جنيه إسترليني ليفرض نفسه سريعاً على تشكيلة جوزيه مورينيو مقدماً أداء يؤكد جدارته بارتداء قميص البلوز من جديد.

5. لويك ريمي (نيوكاسل)

الفرنسي المعار من كوينز بارك رينجرز أثبت نفسه في قيادة هجوم نيوكاسل مسجلاً 14 هدفاً هذا الموسم، ويبدو قريباً من الانتقال لأحد الكبار بعد أن أعرب عن رغبته في اللعب بدوري الأبطال في الموسم المقبل.

4. ويلفريد بوني (سوانزي سيتي)

المهاجم الإيفواري جاء بعد أن توج بلقب هداف الدوري الهولندي مع فيتيسه. ورغم احتياجه لبعض الوقت حتى يعتاد على أجواء الكرة الإنجليزية إلا أنه وجد ذاته مسجلاً 24 هدفاً مع الفريق الويلزي، ليلفت أنظار ليفربول وإيفرتون وأرسنال.

3. جاسون بانشون (كريستال بالاس)

بدأ الموسم معاراً من كوينز بارك رينجرز قبل أن ينتقل بصفة نهائية في يناير ويضع بصمته مع كريستال بالاس الذي كان موسمه مميزاً للغاية، ورشحه الكثيرون للانضمام لتشكيلة الأسود الثلاثة في رحلة مونديال البرازيل.

2. روميلو لوكاكو (إيفرتون)

البلجيكي بدأ الموسم مع تشيلسي قبل أن يغضب عليه مورينيو ليذهب معاراً إلى إيفرتون. وهناك سجل 17 هدفاً منها 14 بالدوري ليثبت وجوده بقوة. وفي سن الـ20 فقط مازال المستقبل كله أمام المهاجم الذي ربما يعود لتشيلسي مرة أخرى في ظل عدم رضا مورينيو عن كل مهاجميه.

1. فرناندينيو (مانشستر سيتي)

برازيلي آخر جاء من شاختار دونيتسك الأوكراني ليتألق في الدوري الإنجليزي. لاعب الوسط الذي انتقل لسيتي مقابل 30 مليون جنيه استرليني كان أحد الدعائم الرئيسية في فوز الفريق باللقب، وشكل مع الايفواري يايا توريه ثنائياُ رائعاُ كانت له الغلبة دائماً في تشكيلة بيليجريني.