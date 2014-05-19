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النني: لا أفكر في العروض.. ومستمر مع بازل بنسبة كبيرة

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النني: لا أفكر في العروض.. ومستمر مع بازل بنسبة كبيرة النني: لا أفكر في العروض.. ومستمر مع بازل بنسبة كبيرة

قال محمد النني لاعب وسط بازل الدولي والمتوج ببطولة الدوري السويسري مؤخرا أنه لا يفكر في الرحيل عن ناديه حاليا.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن صاحب الـ21 عاما قريب من اللحاق بمواطنه محمد صلاح في الدوري الإنجليزي.

وقال النني لـFilGoal.com: "لا أفكر حاليا في أي عروض للرحيل، لأنني لا أريد الاستعجال في هذا الأمر".

وأوضح "بطبيعتي لا أحب الاستعجال في اتخاذ القرارات، ولكن بالتأكيد سأدرس أي عرض مناسب مقدم لي".

واستدرك متما "ولكني مستمر مع بازل بنسبة كبيرة".

يذكر أن مورات ياكين المدير الفني صاحب قرار التعاقد مع النني في يناير 2013 والذي كان يعتمد على لاعب الوسط المصري بشكل أساسي في تشكيل الفريق أعلن رحيله بنهاية الموسم.

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