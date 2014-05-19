المتهمون في حرق كنيسة ماري جرجس بسوهاج يؤدون صلاة الظهر داخل القفص

أدى المتهمون من جماعة الإخوان الإرهابية صلاة الظهر، داخل قفص الاتهام، بعد رفع هيئة المحكمة الجلسة، برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وسماع 4 شهود اثبات فى جلسة محاكمة 119 متهمًا فى حرق كنيسة مارى جرجس.

وقام المتهمون بالدعاء لأنفسهم داخل القفص بأن يرفع اللة البلاء عنهم وكانت هيئة المحكمة قد رفعت جلسة محاكمة 119 متهما من أعضاء جماعة الإخوان بسوهاج للاستراحة بعد الانتهاء من سماع ومناقشة 4 من شهود الأثبات كانت المحكمة قد اجلت من الامس الى اليوم سماع ومناقشة 7 شهود اثبات فى القضية بينهم 2 كهنة بكنيسة مار جرجس بمدينة سوهاج .

> كانت النيابة العامة بسوهاج قد أحا​​لت 119 متهمًا من جماعة الإخوان الإرهابية إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم ، كما قررت النيابة العامة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين وحبسهم على ذمة التحقيق.

> ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة محظورة من شأنها الإضرار بالسلم الاجتماعى، وحرق كنيسة مارجرجس بسوهاج ، والتحريض على العنف، والقتل والشروع فى القتل والتخريب، والإتلاف العمدى للممتلكات والسيارات العامة والخاصة وحرقها واستعمال القسوة عقب فض اعتصامى رابعة والنهضه