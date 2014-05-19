استقالة جماعية لقيادات “المصري الديمقراطي” بالمنوفية و58 عضو آخرين

تقدم أعضاء المكتب السياسى واللجنة العليا للحزب المصرى الديمقراطى بمحافظة المنوفية بإستقالة جماعية أعلنها الدكتور محمود رمزى أمين التنظيم بالمحافظة وضمت القائمة 58 عضو بينهم مؤسس الحزب بالمحافظة وأمين الحزب الحالى إعتراضا منهم على عدم وجود سياسة واضحة للحزب – حسب قوله-.

وأكد الدكتور محمود رمزى أمين التنظيم المستقيل أنه تقدم بإستقالته من الحزب إعتراضا منهم على عدم وجود سياسة واضحة للحزب وإتخاذه عدة قرارات مخالفة لمبادىء الحزب وعدم تبنى برنامج واضحة والوقوف وراء أى من مرشحى رئاسة الجمهورية بعد محاولات عديدة من الإصلاح التى خاضوها داخل الحزب طوال الثلاث سنوات الماضية.

وأضاف رمزى أن من بين قائمة المتقدمين بإستقالتهم كل من علاء السيد مرسي عجور- مؤسس الحزب بالمنوفية و عضو المكتب السياسي والهيئة العليا وأيمن محمد محمود عبيد – عضو الهيئة العليا وصبري عياد قسطندي حنا – أمين الحزب بالمنوفية وعضو الهيئة العليا واحمد محمد عبد الله عبيد – أمين المهنيين وعضو الهيئة العليا وامين عام مساعد نقابة الصيادلة.