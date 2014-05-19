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"الجينز" خيارك الأول لإطلالة بسيطة وعصرية

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"الجينز" خيارك الأول لإطلالة بسيطة وعصرية "الجينز" خيارك الأول لإطلالة بسيطة وعصرية

الإثنين 19-05-2014 09:50

لا داعي للحيرة فيما ترتدين لطالما كان الجينز الأزرق الخيار الأول لإطلالاتك السريعة سواء لمقابلة الصديقات أو لمشوار التسوق الممتع، فالبنطلون الجينز من القطع الأساسية في خزانتك، إذ لا يمكننا حصر القطع المتنوعة التي يمكنك أن ترتديه معها.

في هذا الموضوع نقدم لك أفكاراً مختلفة لتنسيق الجينز استوحيناها من إطلالات أنيقات "Street Style":

· كوني متجددة كل مرة
يمكن أن ترتدي نفس الجينز في إطلالتين متتاليتين دون أن يظهر التكرار على إطلالتك بحيث يمكنك تغيير التوب أو ارتداء إكسسوار مغاير، كما يمكن لعقد ملفت أو أقراط أنيقة أن تحول إطلالتك البسيطة بالجينز إلى أجمل الإطلالات، فاحرصي على اختيار الإكسسوار المناسب.

· الحذاء المناسب
جميع الأحذية بمختلف ألوانها وتصاميمها ستكون مناسبة للبنطلون الجينز، ولكن إن أردتِ الحصول على لوك عصري وجذاب فننصحك باختيار حذاء بلون مشرق وتصميم مميز، أما إن أردتِ زيادة طول ساقيك فاختاري الحذاء اللحمي.

· تنسيق عصري
يمكنك ارتداء الجينز مع أي توب تملكينه سواء كان "تي شيرت" أبيضاً بسيطاً أو توباً أنيقاً بطبعات مميزة، ولكن ما يحدد اختيارك هو نوع الإطلالة، ولتحصلي على لوك بسيط وعملي نسقي الجينز مع توب بسيط ومريح، أما إن أردتِ الحصول على إطلالة رسمية فنسقي إطلالتك مع جاكيت رسمي، وإن أردتِ أن تكون إطلالتك مسائية ساحرة فنسقي الجينز مع توب فخم من "الترتر" مثلاً.

· اتبعي الموضة
عادت موضة التسعينات في هذا الموسم بشكل كبير، ومن أحد اتجاهات التسعينات التي لفتتنا هي "overalls"، فتألقي بها في لوك بسيط وغير متكلف.

· المقاس والتصميم المناسبين
يتميز الجينز باختلاف تصاميمه وتعددها، حيث يمكن لأحد هذه التصاميم أن يناسب شكل جسمك بينما يعطيك التصميم الآخر منظراً غير جذاب، فاجعلي اختيار التصميم المناسب لك من الجينز من أولويات أناقتك لتحصلي على إطلالة أنيقة كل مرة تقومين بارتدائه فيها.

شاركينا بأفكارك لارتداء بنطلونات الجينز.

 

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