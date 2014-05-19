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أجمل المجوهرات تزين إطلالات السجادة الحمراء في "كان"

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أجمل المجوهرات تزين إطلالات السجادة الحمراء في "كان" أجمل المجوهرات تزين إطلالات السجادة الحمراء في "كان"

الإثنين 19-05-2014 11:55

في كل مرة تمد فيها السجادة الحمراء في مهرجان "كان" السينمائي تتنافس دور المجوهرات العملاقة في تزيين أجمل الإطلالات بأجمل الأحجار الكريمة، وفي هذا العام كان الألماس هو الحجر اللافت في معظم الإطلالات وأجملها، وقد اخترنا لك في هذا الموضوع أجمل المجوهرات على السجادة الحمراء.

خطفت الممثلة بلاك ليفلي Blake Lively الأنظار بفستانها الأسود الرائع من "Gucci"، وأكملت إطلالتها الأخاذة بعقد ماسي مكون من صفين من الألماس البراق من "Lorraine Schwartz"، بينما اختارت النجمة الأسترالية الرائعة نيكول كيدمان Nicole Kidman سواراً براقاً مع أقراط ماسية جميلة من "Harry Winston" لتزين بها إطلالتها الأنيقة بفستان "Armani" الملكي. وقد كان العقد البراق ذو التصميم الساحر الذي ارتدته نعومي واتس Naomi Watts من Bulgari من أجم المجوهرات على السجادة الحمراء وقد أطلق هذا العقد بمناسبة الذكرى 130 للدار ليزين أجمل الإطلالات في كان

كانت دار المجوهرات العريقة Chopard هي المسيطرة على أجمل المجوهرات في المهرجان، فقد وضعت بصمتها الماسية على الأقراط الأنيقة التي ارتدتها أجمل عارضات الأزياء، ومنهن: كيندل جينز Kendall Jenner، وكارلي كلوس Karlie Kloss، وقد طابقت تصميم تلك الأقراط التي ارتدتها كل منهما مع تصميم الفستانين الذين ظهرتا بهما بطريقة جميلة وناعمة.

كما لا يمكن أن ننسى القطع البراقة الساحرة التي ظهرت بها الممثلة كييت بلانشيت  Cate Blanchett في اثنتين من أجمل إطلالاتها في المهرجان، كانت إحداهما بأقراط جميلة تزينها أحجار زرقاء ناعمة، والأخرى زينتها أقراط غريبة أخذت تصميم الروبيان.

شاهدي معنا أجمل تصاميم المجوهرات على السجادة الحمراء في مهرجان "كان" السينمائي هذا العام.

 

 

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سيدتي