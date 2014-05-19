إطلالات عصرية جميلة في حفل "Billboard Music Awards"

تتنوع إطلالات النجمات في كل ظهور لهن على السجادة الحمراء، وفي حفل "Billboard Music Awards" الذي أقيم البارحة في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية اتخذت إطلالاتهن طابعاً عصرياً أنيقاً.

أثارت النجمة الشهيرة شاكيرا Shakira موجة من تعليقات الإعجاب على شبكات التواصل الاجتماعي بفستان قصير باللون الأزرق، أما المغنية المثيرة للجدل نيكي مناج Nicki Minaj فقد بدت متألقة على السجادة الحمراء للحفل بفستان أسود من "Alexander McQueen"، بينما اختارت كاري أندروود Carrie Underwood فستاناً بلون صيفي جذاب من "Oriett Domenech".

كما تألقت الشقيقتان كيندل وكايلي جينر Kendall Jenner & Kylie بإطلالات شبابية عصرية جذابة، حيث اختارت كيندل بدلة جميلة ببنطلون لمّاع باللون الكحلي، بينما ظهرت كايلي بفستان أبيض قصير وتألقت بصبغة شعر جديدة بلون تركوازي مشرق.



ذكرتنا إطلالة النجمة جينيفر لوبيز Jennifer Lopez في هذا الحفل بإطلالة النجمة ريانا Rihanna في حفل سابق، إذ اختارت J Lo فستاناً أشبه بقمصان النوم حمل توقيع المصممة "Donna Karan".

شاهدي معنا أجمل الإطلالات في حفل "Billboard Music Awards"، واختاري الأجمل برأيك.

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