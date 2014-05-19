Versace تقدم تشكيلة نظارات STUDSLADIES الجديدة

تقدم دار الأزياء العالمية Versace "فرساتشي" تشكيلة نظارات جديدة مميزة حملت اسم #STUDSLADIES وتعكس هذه التشكيلة جوهر أسلوب الروك آند رول الفريد الذي تتميز به الدار. تتمتع التشكيلة الجديدة بتصميم جريء واستثنائي وعابق بالتأثيرات غير التقليدية، لتمثل جوهر فرساتشي الأصيل، كما تتميز بالأزرار التي تزين الواجهة والإطار، مضفيةً طابعاً جريئاً يميز المجموعة. وقد وقع اختيار الدار على النجمة العالمية Lady Gaga "ليدي غاغا" لتكون وجه تشكيلة #STUDSLADIES لموسم ربيع وصيف 2014، ،حيث تظهر ليدي غاغا في الصور وهي جالسة على أريكة فاخرة وترتدي نظارات هذه التشكيلة، في مزيج يمثل رقي وفخامة المجموعة، ممزوجاً مع أيقونة الموسيقى العالمية.

نظارات مميزة للمرأة المميزة، فهل أعجبتك؟