أخبار عاجلة

قمة السيسي وترامب - صور حصرية للقاء الرئيس السيسي والرئيس ترامب -
تغطية خاصة - لواء / كمال عامر : علاقات الجيش الأمريكي والجيش المصري لم تتأثر بتوجهات أوباما -
تغطية خاصة - النائبة/ داليا يوسف: مصر على قمة الأجندة الأمريكية في الحرب على الإرهاب -
الرئيس السيسي يغادر البيت الأبيض في ختام مباحثاته مع ترامب -
محافظ الأقصر يبحث الاستعدادات لموسم القمح -
رئيس الوزراء يبحث تعظيم الاستفادة من المياه الجوفية في الإنتاج الزراعي -
تغطية خاصة - عاطف الغمري: حرارة ترامب في لقائه مع السيسي خروج عن التقاليد الأمريكية -
تغطية خاصة - توم حرب: دعمنا ترامب لرئاسة أمريكا لأن أوباما كان يدعم الإيرانيين -
الدكروري يرد على تعديلات السلطة القضائية: "مفيش تعديلات واترفضت جميعاً" -
بمشاركة "عبد الغفار".. "الإنتربول" يبحث مع وزراء الداخلية العرب ملف الهجرة غير الشرعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

Versace تقدم تشكيلة نظارات STUDSLADIES الجديدة

Google+ Print
Versace تقدم تشكيلة نظارات STUDSLADIES الجديدة Versace تقدم تشكيلة نظارات STUDSLADIES الجديدة

الإثنين 19-05-2014 14:27

تقدم دار الأزياء العالمية Versace "فرساتشي" تشكيلة نظارات جديدة مميزة حملت اسم #STUDSLADIES وتعكس هذه التشكيلة جوهر أسلوب الروك آند رول الفريد الذي تتميز به الدار. تتمتع التشكيلة الجديدة بتصميم جريء واستثنائي وعابق بالتأثيرات غير التقليدية، لتمثل جوهر فرساتشي الأصيل، كما تتميز بالأزرار التي تزين الواجهة والإطار، مضفيةً طابعاً جريئاً يميز المجموعة. وقد وقع اختيار الدار على النجمة العالمية Lady Gaga "ليدي غاغا" لتكون وجه تشكيلة #STUDSLADIES لموسم ربيع وصيف 2014، ،حيث تظهر ليدي غاغا في الصور وهي جالسة على أريكة فاخرة وترتدي نظارات هذه التشكيلة، في مزيج يمثل رقي وفخامة المجموعة، ممزوجاً مع أيقونة الموسيقى العالمية.
نظارات مميزة للمرأة المميزة، فهل أعجبتك؟

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي