رئيسة كوريا الجنوبية تتوجه الى الإمارات لحضور احتفال تدشين مفاعل نووي كوري

غادرت رئيسة كوريا الجنوبية بارك كون هيه سول اليوم الاثنين متوجهة إلى دولة الإمارات العربية لحضور احتفال بمناسبة تركيب مفاعل نووي كوري الصنع في محطة نووية لتوليد الطاقة قيد الإنشاء بدولة الإمارات بالشرق الأوسط .

وأوردت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن المفاعل النووي بسعة 1,400 ميجاوات يعتبر الأول من أربعة مفاعلات تخطط كوريا الجنوبية لتقديمها لدولة الإمارات العربية المتحدة بموجب اتفاق عام 2009 الذي كان أول اتفاق لتصدير كوريا الجنوبية لمفاعلات نووية.

وقال مسئولون ، إنه خلال هذا الأسبوع فإن المفاعل النووي الكوري الصنع سيسجل أول ظهور له على الساحة الدولية بعد اجتياز اختبارات السلامة.

وخلال زيارة بارك التي تمتد لمدة يومين ، من المتوقع أيضا أن يختتم البلدان المناقشات حول منح كوريا الجنوبية الحق المربح في تشغيل محطة توليد الكهرباء الأولى المقرر أن تكتمل في عام 2017. وتسعى سيئول للفوز بعقود لتشغيل جميع محطات توليد الطاقة الأربع.

ومن المقرر أن يتم الانتهاء من محطات الطاقة الثلاث الأخرى خلال الفترة 2018 – 2020.

وتخطط بارك لحضور حفل تركيب المفاعل مع ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وقال مسئولون في التخطيط، إن الزعيمين يخططان لإجراء محادثات حول سبل توسيع التعاون ليس فقط في الصناعة النووية ولكن أيضا في مجالات أخرى، مثل الدفاع الوطني والشرطة والمجالات الطبية والتعليم ، كما تخطط الدولتان لتوقيع ثلاث مذكرات حول اتفاقية تدعو إلى مزيد من التعاون في تأهيل القوى العاملة في صناعة محطات للطاقة النووية.

وكانت بارك والشيخ محمد بن زايد قد التقيا في فبراير الماضي عندما زار ولي العهد العاصمة الكورية الجنوبية سول.

وكان مقررا في الأصل أن تزور الرئيسة بارك دولا أخرى ضمن رحلتها الشرق اوسطية، لكن الرحلة اقتصرت على دولة الإمارات العربية المتحدة في أعقاب الغرق المأساوي للسفينة سيوال. وقال مسئولون إن دولة الإمارات العربية المتحدة طالبت بشدة بحضور بارك حفل تركيب المفاعل.

أ ش أ