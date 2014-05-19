وزير الداخلية يراجع استعدادات تأمين الانتخابات بالإسكندرية في زيارة مفاجئة

تفقد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، الاثنين، الأكمنة والارتكازات الأمنية بمحافظة الإسكندرية، في زيارة مفاجئة، للوقوف على تقييم الأداء في مختلف المواقع الشرطية، والوقوف على مدى استيعاب القوات لكافة المتغيرات والأحداث الأمنية الراهنة، والتعرف ميدانياً على مدى قدرة وجاهزية القوات لمواجهة كافة العناصر الخارجة على القانون، قبل الانتخابات.

وبدأ الوزير جولته بتفقد الارتكازات ونقاط التفتيش الأمنية والمرورية بطريق (القاهرة – الإسكندرية) الصحراوي، ووجه بتكثيف الخدمات المرورية بمدخل مدينة الإسكندرية لتحقيق سيولة مرورية بتلك المنطقة نظرًا لما بها من إصلاحات، كما تفقد الخدمات الأمنية بالمدينة.

والتقى الوزير بعدد من القيادات الأمنية ومن الضباط ممثلي قطاعات الوزارة، وأعرب عن تقديره لما لمسه من جهد في الأداء ومواجهة تحديات العمل الأمني بكفاءة، وأكد أن الحالة الأمنية التي تمر بها البلاد تستوجب بذل أقصى الجهود والتضحيات لتحقيق الاستقرار والأمن والحفاظ على ما تحقق من نجاحات.

وشدد الوزير على حسن معاملة المواطنين والارتقاء بمستوى الأداء الأمني وما تقدمة الأجهزة الأمنية من خدمات للمواطنين واتخاذ كافة الإجراءات، التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين، والاهتمام بتحقيق شكواهم حال ترددهم على مختلف القطاعات الأمنية، وبذل المزيد من الجهود في مواجهة كافة الجرائم الجنائية والقضاء على البؤر الإجرامية، مشيراً إلى أن الوزارة لا تألوا جهداً في توفير كافة الاحتياجات اللازمة لدعم العمل الأمني.