باميلا أندرسون تعترف بأنّها تعرّضت للاغتصاب

يبدو أنّ النجمة العالمية Pamela Anderson قد عانت الكثير في طفولتها، وكانت ضحيّة تحرّش واغتصاب جنسي.

فخلال حديث Pamela في حفل خيريّ، تطرّقت النجمة إلى الحديث عن طفولتها التي لم تكن سهلة أبداً، إذ تعرضت للتحرش الجنسيّ، عندما كانت تبلغ من العمر 6 أعوام، ثمّ للاغتصاب، حين لم تكن قد تعدّت الــ12 من عمرها.

وقالت Pamela: "تعرضت لتحرش جنسيّ على يد مربّية أطفال في الـ6 من عمري".

أمّا عن حالة الاغتصاب، فقالت النجمة بتأثر: "زرت منزل حبيب إحدى الصديقات، وقرّر شقيقه الأكبر تعليميّ لعبة قادت إلى تدليك للظهر، ثمّ إلى الاغتصاب. كانت هذه أول تجربة لي مع الجنس الآخر، وكان هو في الـ25.. أمّا أنا فكنت في الـ12".

أمّا السبب الذي جعل Pamela تتطرّق إلى هذا الموضوع الحسّاس في حياتها فهو أنها أرادت أن تقول في الحفل، الذي تقيمه منظمتها الخيرية للدفاع عن حقوق الحيوانات، إن استغلالها الجنسيّ دفعها إلى التعلق والاهتمام بالحيوانات، حيث أنها وجدت صعوبة في أن تثق بالبشر، وفضّلت أن تكون مخلصة "لمملكة الحيوانات"، متعهدة بحمايتها.

يُذكر أنّ هذا الحفل الخيريّ قد حضره 200 شخص، وقد أقيم على هامش مهرجان "كان" السينمائي.

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