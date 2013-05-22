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ارتفاع تكلفة واردات الجزائر من الحبوب 40.5% فى 4 أشهر

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ارتفاع تكلفة واردات الجزائر من الحبوب 40.5% فى 4 أشهر ارتفاع تكلفة واردات الجزائر من الحبوب 40.5% فى 4 أشهر

أظهرت أرقام رسمية، اليوم الأربعاء، ارتفاع تكاليف واردات الجزائر من الحبوب والسميد والدقيق (الطحين) بنسبة 40.5 بالمئة فى الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالى، مقارنة مع الفترة ذاتها من 2012.

وبحسب البيانات الصادرة عن إدارة الجمارك ونشرتها وكالة الأنباء الجزائرية بلغت قيمة الواردات 340 مليون دولار فى الفترة من يناير إلى أبريل 2013. ولم تذكر الوكالة الرسمية أحجام الواردات.

والجزائر البالغ عدد سكانها 37 مليون نسمة من أكبر مستوردى الحبوب فى العالم، وبلغت مشترياتها السنوية خمسة ملايين طن فى المتوسط على مدى الأعوام الخمسة الأخيرة.

ويقول وزير الزراعة الجزائرى رشيد بن عيسى إنه يتوقع أن يكون محصول الحبوب المحلى فى 2013 أكبر من محصول العام الماضى البالغ 5.1 مليون طن بفضل تحسن الطقس.

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مصر 365