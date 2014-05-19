بعد المطالبة بمنحه الجنسية المصرية اتهام حسين الجسمي بالسرقة

القاهرة_مروة عبد الفضيل

قام عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بتدشين غروب يطالبون من خلاله بمنح المطرب الإماراتي حسين الجسمي الجنسية المصرية، بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنيته الوطنية "بشرة خير" التي أهداها إلى مصر وهي من كلمات الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى أما التوزيع الموسيقى لتوما.

حمل الغروب اسم "معاً لمنح حسين الجسمي الجنسية المصرية" وبمجرد تدشينه انضم إليه الكثيرون من الشباب الذين أكدوا أن أغنيته تفوقت كثيراً على أوبريت "تسلم الأيادي".

وقال القائمون على الغروب إن "منح الجنسية المصرية للفنان حسين الجسمي هو نوع من التقدير والاحترام والحب لفنان خليجي أحب مصر أكثر من بعض المصريين، نحن نطالب و بقوة بـ تكريم الفنان حسين الجسمي و منحه الجنسية المصرية".

اتهامات بالسرقة

من ناحية أخرى ورغم النجاح الكبير الذي حققته الأغنية بين المصريين حتى أنه وصل عدد مشاهدتها على اليوتيوب في خلال ثلاثة أيام إلى مليون مشاهد، إلا أن الملحن المصري محمد رحيم خرج بتصريحات عبر حسابه على تويتر ليؤكد أن لحن الأغنية مسروق فكتب قائلاً " فجأة لقيت كل الناس بتبلغني بسرقة عمرو مصطفى لأحد ألحاني للمرة العشرين، وبمجرد الاستماع فعلاً اندهشت من قدرة عمرو على استنساخ ألحاني".

وأضاف "لولا إننا نحتفل الآن كمصرين بميلاد جديد لبلدنا، لكان لي تصرف تاني".

ونشر رحيم، فيديو كليب لأغنية الفنانة "إيما" وهي"لا كده ولا كده"، لإثبات أنه تمت سرقة اللحن من هذه الأغنية، وعلق على الفيديو قائلاً "شاهد بنفسك سرقه عمرو مصطفى للحن قدمته منذ 8 سنوات""

وأنهى رحيم كلامه قائلاً " أول جزء في أغنية حسين من لحن أغنية ايما، والجزء الثاني من أغنيه كل ده لشيرين وجدي، والاثنين من الحاني قدمتها من سنوات عديدة".

وبعد انتشار التصريحات نشر عمرو مصطفى فيديو له في برنامج "سيستر سوب" وهو يقدم طريقة جديدة في حفظ الدروس المدرسية بالألحان وعلق على "فيس بوك"، دون الإشارة صراحة إلى اسم رحيم قائلاً" رسالة إلى كل وسائل الإعلام الهادمة هذا الفيديو خير رد على هدمكم لأي شي ممكن يفرح المصريين، عموما أنا مبسوط وعموما كل مصري أو عربي هيشوف الفيديو ده هيعرف أنكم والكومبارس إللي بتاخدوا منهم تصريحات لتشويهي هيتحرقوا اكتر. انا مردتش علي أي حد ومش هرد".