جاستن تمبرلايك أفضل فنّان في Billboard Music Awards

تصدّر النّجم العالمي Justin Timberlake قائمة Billboard Music Awards لعام 2014 كأفضل فنّان غنائي في الحفلة التّي نظمت بساحة MGM Grand Arena في لوس أنجلوس ليل الأحد 18 أيار/ مايو الجاري.

وحصل النّجم على 7 جوائز Billboard، أهمّها جائزة أفضل فنّان، وحصل ألبومه "The 20/20 Experience" على نفس المرتبة، وهي أفضل ألبوم غنائي من بين 200 فنّان وألبوم وردت أسماؤهم في القائمة.

هنا لائحة بأسماء أبرز الفائزين بأهمّ الجوائز:

- فرقة الروك الأمريكية Imagine Dragons: حصلت على 5 جوائزBillboard، أهمّها أفضل جروب غنائي، وأفضل فرقة روك.

- Blurred Lines: الأغنية التي جمعت Robin ThickeوPharrellWilliams. حصلت على 4 جوائز Billboard، من بينها أفضل أغنية رقميّة، وأفضل أغنية R&B.

- Jennifer Lopez: حصلت على جائزة رمز Billboard أو "Icon Award".

- Katy Perry: حصلت المغنية على جائزة الشّرف. وخلال الحفل قامت بأداء أغنيتها "Birthday".

- Eminem: نال جائزة أفضل مغنّي راب.

- Marc Anthony: جائزة أفضل فنّان لاتيني، كانت من نصيبه.

- Miley Cyrus: حصلت المغنّية الشّابة على جائزة أكثر شخص يتمّ تداول أغنياته عبر الإنترنت أو "Top Streaming Artist". وخلال الحفل قامت بإحياء أغنية لفرقة "Beatles"، وهي "Lucy in the Sky With Diamonds".

ولقد تمّ توزيع العديد من الجوائز خلال الحفل، كما تمّ تقديم حوالى 19 عرضاً غنائياً.

