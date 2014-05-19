بالصور والفيديو: زينب أسامة في رحلة وسط الطبيعة في جنوب لبنان

يصادف اليوم عيد ميلاد نجمة "ستار أكاديمي" المغربية زينب أسامة. وفي هذه المناسبة، كان سبق لـ"سيدتي نت" أن رافقها برحلة إلى جنوب لبنان خلال زيارتها إلى بيروت، في فترة ماضية، حينما كانت تقوم بلقاءات إعلامية وتحضيرات فنية مستقبليّة.

زينب تعشق لبنان وتعتبره بلدها الثاني، فما تلبث أن تغادره، حتى تعود مشتاقة إليه. فهي تعتبر أنه ساهم في انطلاقتها الفنية بعد مشاركتها في برنامج المواهب "ستار أكاديمي9".

الرحلة من بيروت إلى الجنوب لم تكن طويلة مع زينب، فالوقت مضى بسرعة، إذ لم تتوقّف عن الغناء خلال ركوبها السيارة، وانشغلت كذلك بالردّ على معجبيها الذين يتابعونها عبر "تويتر" وعلى صفحتها في "فيس بوك".

أحبّت زينب الجنوب وهواءه، وأرادت أن تسرح بين سنابل القمح قبل أن يحين موعد الغداء، حيث غنّت أغنية "عالطبيعة" التي سبق للفنانة اللبنانية هيفا وهبي أن أدّتها في برنامج "الوادي". وقد عبّرت زينب عن محبتها الكبيرة لـ"هيفا" وعشقها لها، معتبرة أنّ هيفا فنانة جميلة وذكية وتملك قاعدة جماهيرية كبيرة.

وقد شدّدت زينب على إبداء سعادتها بالرحلة ما بين بيروت والجنوب، لا سيّما حين أنجزت شواء اللحم، في وقت أعربت عن محبّتها للتبولة وكرهها للكبّة النيّة، أو ما يُعرف عند الجنوبيين بـ"الفراكة"، قبل أن تقدّم زينب الشاي وفق الطريقة المغربية.

ووجهت زينب في نهاية المشوار واللقاء تحيّة من لبنان إلى كلّ الوطن العربي، لاسيّما إلى جمهورها الذي دعمها خلال البرنامج ولا يزال، معلنة أنّها ستُطلق عملاً جديداً في الأسواق، في وقت قريب جداً.

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