شعرك هذا الصيف باللون الأشقر الرمادي

ما رأيك في إطلالة النجمات باللون الأشقر الرمادي؟؟ هل تريدين الحصول على هذا اللون لهذا الصيف؟؟ بالتأكيد ستكون هذه التجربة من أمتع التجارب لاسيما وإن قررتِ أن تقومي بها في المنزل، كل ما عليك فعله هو جمع صديقاتك والتعرف على خطوات "سيِّدتي نت" لصبغ الشعر بهذا اللون الحيوي المميز...

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المكونات:

1. صبغة الشعر باللون الأشقر الثلجي.

2. صبغة الشعر باللون الأشقر الذهبي.

3. بلسم للشعر.

4. صحن بلاستيكي صغير.

5. فرشاة الصبغة.

6. مشط.

وإذا كان شعرك جافاً قومي بتجهيز هذه الأدوات لعمل حمام زيت بعد صبغ الشعر:

1. زيت الخروع.

2. زيت اللوز.

3. زيت الزيتون.

4. زيت المنك.

5. زيت جوز الهند.

6. زيت حبة البركة.

الطريقة:

1. لفي منشفة قديمة فوق ملابسك حتى لا تعرضي ملابسك للتلف.

2. قسمي شعرك إلى قسمين، ويفضل ألا يكون شعرك مغسولاً قبل الصبغة، فالدهون التي تفرزها فروة الرأس تعمل على تثبيت اللون.

3. قومي بمزج عبوة الأشقر الثلجي مع الأشقر الذهبي في الصحن البلاستيكي.

4. أضيفي الأكسجين المرفق في العبوة إلى الصبغة على حسب لون شعرك.

5. أضيفي ملعقة كبيرة من بلسم الشعر إلى المزيج، فالبلسم سيعمل على منع جفاف شعرك بعد صبغه.

6. ارتدي القفازات المرفقة في علبة الصبغة.

7. اتركي منابت شعرك وابدئي بصبغ أطراف شعرك خصلة خصلة.

8. بعد الانتهاء من صبغ أطراف الشعر قومي بصبغ منابت شعرك؛ لأن أطراف الشعر تستغرق وقتاً أطول حتى تتلون.

9. مشطي شعرك باستخدام مشط صغير حتى يصل اللون إلى جميع خصلات الشعر.

10. لفي شعرك بـ"البونية" البلاستيكي لمدة 20 دقيقة إلى ساعة كاملة حسب كثافة الشعر ودرجة لونه.

11. يمكنك متابعة تغير لون شعرك كل 15 دقيقة.

12. بعد وصولك للون المطلوب قومي بغسل شعرك جيداً مع وضع كمية وافرة من البلسم.

13. وإذا كان شعرك جافاً قومي بوضع مزيج الزيوت على شعرك لمدة ساعة كحمام زيت مغذٍ للشعر.

هذه خطوات صبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي باستخدام الصبغة، ويمكنك التعرف على خطوات تلوين الشعر طبيعياً بنفس اللون باستخدام الحناء في المقال اللاحق.

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