سدّدي الفاتورة بصورة في مطعم "بيكتشر هاوس"!

لطالما اعتُبر الطعام إحدى ملذّات الحياة، وقد تفنّنت الحضارات في ابتكار صنوف مختلفة منه تعبيراً عن الذوق والثقافة، وطالت اللمسات الفنيّة طرق تقديمه، حتى شاع القول: "العين تأكل قبل الفم أحياناً"! فما رأيك في التلذّذ بالطعام الذي ترغبينه في أحد المطاعم من دون دفع الحساب؟

لا تتعجّبي! "سيدتي نت" سيطلعك على حقيقة هذا الأمر.

فتح المطعم الأوّل في العالم الذي يسمح للزبائن بتسديد فاتورتهم عبر التقاط صورة أبوابه في الثالث عشر من مايو (أيار) الماضي، ما يُعزّز موضة التقاط صور الوجبات والمأكولات ومشاركتها مع الأصدقاء، وقد أنشأته "بيردز أي" وسمتّه "بيكتشر هاوس"، وهو يقع في "سوهو".

إنّ تجربة تناول الطعام في هذا المكان، تقضي بتسديد الروّاد فاتورة طعامهم، عبر التقاط صورة لطبقهم ونشرها على "إنستغرام" Instagram عبر استخدام هاشتاغ #hashBirdsEyeInspirations، كما مشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان افتتاح مطعم "ذي بيكتشر هاوس" في لندن تمّ بعد بحوث قامت بها شركة "بيردز أي"، تكشف أن نصف سكّان الأمّة، أي 52% منهم، يلتقطون صوراً بانتظام لوجباتهم، فيما يأخذ شخص واحد على الأقلّ من أصل عشرة صورة واحدة لوجبته كلّ أسبوع، بينما 9% من البريطانيين يقرّون بأنهم يلتقطون صورة واحدة على الأقلّ لوجباتهم يوميّاً.

ووفقاً لـ"ويبستغرام" Webstagram فثمّة حالياً ما يزيد على 90 مليون صورة تستخدم وسم أو "هاشتاغ" "فود" أي طعام، على موقع "إنستغرام".وتنظّم 39% من البريطانيين مأكولاتها على الطبق بنيّة التقاط صورة وتحميلها على الإنترنت، بينما ما يزيد عن 34% منهم تلتقط صوراً لطعامها بغية التعبير عن إبداع "الشيف".

يُعدّ مطعم "بيكتشر هاوس" العصري جزءاً من حملة "فوود فور لايف" (أي الطعام مقابل الحياة) التي أطلقتها "بيردز أي"، والتي تحتفل بالطريقة العمليّة التي يتفاعل فيها الأشخاص خلال الوقت المخصّص لتناول الطعام.وقد كلفت العلامة الغذائية المصوّر المعروف مارتن بار المشاركة في جولة وطنية تمتد على 4 أشهر لتصوير وثائقي فريد من نوعه يوثّق طريقة تناول الطعام في بريطانيا.

يُمكن للروّاد الاستمتاع بطبقين والاستفادة من خبرة المصوّرة ماري مارت في تعلّم كيفيّة التقاط أجمل صورة للطعام!

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