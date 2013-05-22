المصرية للاتصالات: بدء تقديم خدمات المحمول مع بداية رمضان

أعلن المهندس محمد النواوى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، أن الشركة قامت باتخاذ كافة الإجراءات الفنية والتقنية والتجارب للبدء فى تقديم خدمات المحمول، متوقعا تقديمها مع بداية شهر رمضان المبارك.

وأكد النواوى- فى بيان له اليوم- أهمية التحول لمشغل اتصالات متكامل، وذلك لتحقيق التوازن مع شركات المحمول العاملة بسوق الاتصالات المصرى، مشيرا إلى أن الرخصة المتكاملة ستسهم فى تواجد الشركة بسرعة داخل سوق المحمول اعتمادا على شبكات شركات المحمول الموجودة بالسوق، وتحقيق مزيد من الإيرادات والانفراد على كامل مساحة سوق الاتصالات المصرى العظيم.

وأشار إلى أن المصرية للاتصالات اتخذت بالفعل خطوات جادة نحو التحول إلى مشغل اتصالات متكامل، مشيرا إلى التزام الشركة بالجدول الزمنى المحدد لبدء إطلاق خدمات المشغل المتكامل والانتهاء من تسعير الرخص المتكاملة من قبل جهاز تنظيم الاتصالات.

وأكد استعداد المصرية للاتصالات فنيا وإداريا وتسويقيا، لتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة، بالإضافة لعمليات التدريب المستمرة لكافة الكوادر البشرية التى تمتلكها المصرية للاتصالات، مشيرا إلى أن الشركة تمتلك العديد من منافذ التحصيل ومراكز خدمة العملاء على مستوى كافة محافظات الجمهورية، وقد تم تطوير ما يقرب من 130 مركز لخدمة العملاء ومن المتوقع الوصول إلى 300 مركز خدمة عملاء على مستوى الجمهورية مع نهاية العام الحالى.

وأضاف النواوى أن عمليات التحديث والتطوير لتلك المراكز لا تقتصر على المبانى والأجهزة، ولكن هناك عمليات تأهيل وتدريب للعنصر البشرى أيضاً، وذلك لتقديم أفضل مستوى من الخدمات بأعلى مستوى من الكفاءة للعملاء. وكان وفد من لجنة النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشورى، برئاسة الدكتور المهندس محمد صادق سراج، وعدد من النواب، قد قاموا بزيارة لمقر الشركة المصرية للاتصالات بالقرية الذكية، وذلك ضمن جولة تفقدية لعدد من الشركات بالقرية الذكية، واجتمعوا مع المهندس محمد النواوى وعدد من قيادات الشركة، وتفقدوا مبنى الشركة، واستمعوا لشرح واف من المسئولين حول آخر التطورات التى شهدتها المصرية للاتصالات فى الفترة الأخيرة، وقام الوفد أيضا بزيارة مركز الداتا سنتر الخاص بالشركة، والذى يعد من أكبر المراكز فى الشرق الأوسط.

وعقب الجولة اجتمع الوفد بقيادات الشركة لمناقشة واستعراض إنجازاتها فى قطاع الاتصالات المصرى، بالإضافة إلى التعرف على أهم وأبرز القضايا التى تواجه الشركة، واستعرض النواوى للوفد البرلمانى نشاط الشركة فى مجال مد الكابلات البحرية وأهمية هذا النشاط وحجم الإيرادات التى يحققها، باعتباره أحد أهم مصادر الدخل وبمثابة.

العمود الفقرى للإنترنت، كما أنه من أهم سبل الاستثمار فى مصر، حيث يوفر دخلا سواء من خلال توصيل خدمة الانترنت بين البحرين المتوسط والأحمر أو من خلال الحصول على إيراد مقابل مرور الكابلات عبر الأراضى المصرية، كما أن هذا النشاط يماثل فى أهميته قناة السويس كمصدر من مصادر الدخل القومى، وهو أحد المحاور التى تقوم عليها الاستراتيجية طويلة الأمد لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر.