أعضاء المجمع الانتخابى للقومى للبحوث يطالبون بإبعاد المرشحين عن اللجان

طالب بعض أعضاء المجمع الانتخابى الذين يقومون بالتصويت لاختيار رئيس المركز القومى للبحوث من اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية، برئاسة الدكتور ياسر رفعت رئيس المجلس الأعلى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، لفت نظر بعض المرشحين بعدم التواجد أمام اللجنة الانتخابية، تحسباً لعدم التأثير على الناخب عضو المجمع الانتخابى.

جاء ذلك خلال عملية تصويت المجمع لاختيار رئيس المركز للأربع سنوات المقبلة، صباح اليوم الاثنين، والتى يتنافس عليها 9 مرشحين هم الدكتور أشرف شعلان رئيس المركز السابق، والدكتورة عزة عبد الشهيد، والدكتور أحمد حسنى، والدكتور عبد الستار أحمد عبد الستار، والدكتور عماد المليجى، والدكتور عمر عبد السلام، والدكتور ناصر عبد الحميد، والدكتور مسعد عطية، والدكتور محمود فرج.