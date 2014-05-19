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المصريون فى لندن يواصلون التصويت بآخر يوم للانتخابات الرئاسية بالخارج

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المصريون فى لندن يواصلون التصويت بآخر يوم للانتخابات الرئاسية بالخارج المصريون فى لندن يواصلون التصويت بآخر يوم للانتخابات الرئاسية بالخارج

بدأت السفارة المصرية فى لندن فى التاسعة صباحا بالتوقيت المحلى، فى استقبال الناخبين المصريين فى آخر يوم للتصويت فى الانتخابات الرئاسية فى الخارج للاختيار بين أحد المرشحين عبد الفتاح السيسى وحمدين صباحى.

تستمر السفارة فى استقبال الناخبين حتى التاسعة مساء اليوم ، بعد قرار اللجنة العليا للانتخابات بمد فترة التصويت ليوم إضافى بعد الإقبال الكبير على الانتخابات.

شهد يوم أمس الأحد توافد عدد كبير من المصريين من مدن بريطانية مختلفة، خاصة من مدن مانشستر وبرايتون وبرمنجهام، إضافة إلى بعض المواطنين الذين أتوا من أسكتلندا.

تخطى عدد المشاركين فى التصويت خلال الأيام الأربعة الماضية، الأربعة آلاف ناخب، وهى أعلى نسبة مشاركة فى كل الاستحقاقات الانتخابية السابقة.

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