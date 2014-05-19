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"التموين": استلام 2.5 مليون طن قمح محلى من المزارعين

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"التموين": استلام 2.5 مليون طن قمح محلى من المزارعين "التموين": استلام 2.5 مليون طن قمح محلى من المزارعين

أكد المهندس محمود عبد العزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة والتجارة الداخلية، أنه تم استلام 2.5 مليون طن قمح محلى من المزارعين منذ فتح باب توريد القمح المحلى وحتى الآن، لافتا إلى أنه يتم تيسير إجراءات استلام الأقماح.
> وأضاف عبد العزيز فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يتم استيراد الأقماح الجيدة لسد العجز فى كميات القمح المحلى المخصصة لإنتاج الخبز البلدى المدعم شريطة مطابقة الأقماح للمواصفات القياسية، حيث يتم رفض أى أقماح غير جيدة، إضافة إلى تشكيل لجان لاستلام الكميات قبل دخولها البلاد.

وأضاف رئيس قطاع الرقابة والتوزيع، أن الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر تعليمات بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق لمنع أى شخص يتلاعب فى جودة المنتجات.

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