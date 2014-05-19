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محافظ الجيزة: معدات نظافة جديدة وشركات للعمل بالهرم

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محافظ الجيزة: معدات نظافة جديدة وشركات للعمل بالهرم محافظ الجيزة: معدات نظافة جديدة وشركات للعمل بالهرم

اجتمع الدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة، مع رؤساء أحياء المحافظة، وعزت الخرصة رئيس هيئة نظافة وتجميل الجيزة، وذلك لبحث وضع خطة جديدة لمنظومة النظافة بالمحافظة.

وقال محافظ الجيزة، فى تصريحات صحفية اليوم، إنه تم مناقشة خطة عمل لتوزيع العمال والمشرفين والمعدات، على أن يتم تنفيذ هذه الخطة خلال اليومين المقبلين، وذلك فى ضوء انتهاء عمل الشركة الوطنية بالهرم بعد فسخ العقد معها، مشيراً إلى أنه سيتم تعيين عدد كبير من السائقين، وتوفير معدات جديدة ودخول معدات جديدة للخدمة بعد تطويرها، وأيضاً التعاقد مع عدد من الشركات الصغيرة للعمل فى منطقة إمبابة، بهدف توزيع جميع القطاعات على جميع الشركات والتعاون معهم.

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